"Сховатися під мамину юпку": цей вислів про характер походить від іншого жіночого одягу

Чимало фраз, які стали крилатими фразеологізмами сьогодні мають реальні підстави. Але цікаво, що одна літера може змінити значення слова та уявлення про значення вислову.

Яке походження та значення вислову "сховатися під мамину юпку", розповідаємо з посиланням на етнографиню Діану Антоняк.

"Сховатися під мамину юпку" – що означає вислів?

Фраза "сховатися під мамину юпку" чи "у мами під юпкою" дуже відома. Сьогодні вона має дещо зневажливе чи насмішкувате значення – мають на увазі людину несамостійну, надто залежну від матері або таку, що шукає захисту там, де вже варто покладатися на власні сили. Але за ним – реальна дія.

У народній мові такі вислови часто народжувалися з побутових деталей. За первинною фразою стоїть традиція і слово "юпка" у ньому не помилка і не калька.

Юпка – це старовинна жіноча верхня одежина, щось на зразок курточки чи кофти, яку носили наші бабусі й прабабусі. У різних регіонах слово могло означати і святковий одяг, і буденний, але завжди воно було символом жіночності й домашнього затишку. Особливості крою цього одягу у тому, що з під грудей він розширявся – мав крислаті поли чи складки, які були дуже зручними, бо захищали тіло жінки від холоду, особливо, коли вона була вагітною. А за необхідності у широку полу можна замотати немовля – заховати під юпку дитину. Юпка – знак материнської турботи, що огортає й зігріває.

Цікаво! Слово "юпка", як і "юбка" запозичене з італійської мови, можливо, за німецьким та французьким посередництвом – німецькою: joppe, juppe "куртка; спідниця"; французькою: jupe; італійською: giuppa "безрукавка". А арабською ğubba – "нижній одяг із бавовняної тканини". Тобто, крій цього одягу поєднує куртку та спідницю.

Коли дитина ховається "під мамину юпку", це була буквальна дія, яка згодом стала метафорою – символом залежності й пошуку захисту у жінки.

Можна почути і варіанти: "ховатися під жіночу спідницю" чи "ховатися за жіночу спідницю". Останні дві – це помилковий пізніший "переклад" російського слова "юбка" у значенні – "спідниця". Звичайно, можна стверджувати, що маленькі діти справді часто ховаються за матір, біля під поли її спідниці (раніше вони були досить пишними), коли лякалися незнайомців, сварки чи покарання. Матір була для дитини уособленням безпеки, тепла й захисту. Але не "під", бо дітей ховали не під спідницю, а під – юпку.

Тож вислів "сховатися під мамину юпку" – це про традицію, давній жіночий одяг, і про глибинний культурний образ: материнська любов як найміцніший прихисток.