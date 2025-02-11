Одна з європейських країн запроваджує вивчення ШІ у шкільній програмі

Школярі у Франції опановуватимуть ази штучного інтелекту на уроках. Відповідний обов'язковий курс з'явиться у закладах освіти з нового навчального року.

Про це рішення оголосила пані міністр освіти Франції Елізабет Берн. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Francetvinfo.fr.

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Учні у Франції вивчатимуть ШІ

Штучний інтелект зможуть вивчати онлайн усі учні середньої і старшої школи. А обов'язковим з вересня 2025 цей предмет стане для школярів 4-го і 2-го класів (аналоги українських 8-го і 10-го).

Очільниця французького Міністерства освіти додала, що цей тренінг пропонуватимуть пройти і вчителям. Їм курс із вивчення штучного інтелекту викладатимуть десятьма модулями. Онлайн-урок триватиме від 30 хвилин до півтори години, рівень залежатиме від початкової обізнаності в предметі.

Борн додала, що очолюване нею Міністерство навесні оприлюднить документ щодо етичного використання ШІ у школах. У його підготовці вже беруть участь вчителі, батьки, учні та профспілки.

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Очільниця Міністерства освіти пояснює, що вчителі зможуть використовувати ШІ для підготовки своїх уроків, але залишатимуться "відповідальними за зміст".

Елізабет Борн також повідомила про запуск "нового конкурсу проєктів", тобто тендеру вартістю 20 мільйонів євро для розробки "суверенного, відкритого, масштабованого штучного інтелекту", який допоможе вчителям у "підготовці курсу, перевірці й оцінюванні домашніх завдань". Старт конкурсу оголосять влітку 2025 року, щоб мати повністю робочий інструмент на 2026 – 2027 навчальний рік.