В ОАЕ ази штучного інтелекту вивчатимуть у школі
- ОАЕ планують інтегрувати вивчення штучного інтелекту в шкільну програму з 2025/2026 навчального року.
- ОАЕ інвестують значні кошти у розвиток ШІ.
Об'єднані Арабські Емірати додадуть вивчення штучного інтелекту у програми державних закладів освіти. Це станеться у навчальному році 2025/2026.
Вивчення ШІ передбачили загалом від дитячого садка до 12 класу. Про це пише Bloomberg із посиланням на державне інформаційне агентство WAM.
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В ОАЕ вивчатимуть ШІ у школах
Курс у школах охоплюватиме теми етичної обізнаності, фундаментальних концепцій і застосування в реальному світі.
ОАЕ інвестувала значні кошти у центри обробки даних, що використовують для навчання моделей штучного інтелекту. Також країна створила інвестиційний фонд штучного інтелекту. Ознайомлені із проєктом люди кажуть, що його обсяг може перевищити $100 мільярдів через кілька років.
Прибережна країна Перської затоки прагне стати регіональним центром розвитку штучного інтелекту.
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У Франції ШІ вивчатимуть у школах
- Франція інтегрує вивчення штучного інтелекту в шкільну програму з вересня 2025 року.
- Штучний інтелект зможуть вивчати онлайн усі учні середньої і старшої школи.
- А обов'язковим з вересня 2025 цей предмет стане для школярів 4-го і 2-го класів (аналоги українських 8-го і 10-го).
- Очільниця французького Міністерства освіти зазначила, що цей тренінг пропонуватимуть пройти і вчителям.
- І додала, що вчителі зможуть використовувати ШІ для підготовки своїх уроків, але залишатимуться "відповідальними за зміст".