Вивчення ШІ передбачили загалом від дитячого садка до 12 класу. Про це пише Bloomberg із посиланням на державне інформаційне агентство WAM.

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В ОАЕ вивчатимуть ШІ у школах

Курс у школах охоплюватиме теми етичної обізнаності, фундаментальних концепцій і застосування в реальному світі.



ОАЕ інвестувала значні кошти у центри обробки даних, що використовують для навчання моделей штучного інтелекту. Також країна створила інвестиційний фонд штучного інтелекту. Ознайомлені із проєктом люди кажуть, що його обсяг може перевищити $100 мільярдів через кілька років.

Прибережна країна Перської затоки прагне стати регіональним центром розвитку штучного інтелекту.

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У Франції ШІ вивчатимуть у школах