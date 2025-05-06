Вивчення ШІ передбачили загалом від дитячого садка до 12 класу. Про це пише Bloomberg із посиланням на державне інформаційне агентство WAM.

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В ОАЕ вивчатимуть ШІ у школах

Курс у школах охоплюватиме теми етичної обізнаності, фундаментальних концепцій і застосування в реальному світі.

ОАЕ інвестувала значні кошти у центри обробки даних, що використовують для навчання моделей штучного інтелекту. Також країна створила інвестиційний фонд штучного інтелекту. Ознайомлені із проєктом люди кажуть, що його обсяг може перевищити $100 мільярдів через кілька років.

Прибережна країна Перської затоки прагне стати регіональним центром розвитку штучного інтелекту.

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У Франції ШІ вивчатимуть у школах

  • Франція інтегрує вивчення штучного інтелекту в шкільну програму з вересня 2025 року.
  • Штучний інтелект зможуть вивчати онлайн усі учні середньої і старшої школи.
  • А обов'язковим з вересня 2025 цей предмет стане для школярів 4-го і 2-го класів (аналоги українських 8-го і 10-го).
  • Очільниця французького Міністерства освіти зазначила, що цей тренінг пропонуватимуть пройти і вчителям.
  • І додала, що вчителі зможуть використовувати ШІ для підготовки своїх уроків, але залишатимуться "відповідальними за зміст".