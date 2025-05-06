Изучение ИИ предусмотрели в целом от детского сада до 12 класса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на государственное информационное агентство WAM.
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В ОАЭ будут изучать ИИ в школах
Курс в школах будет охватывать темы этической осведомленности, фундаментальных концепций и применения в реальном мире.
ОАЭ инвестировала значительные средства в центры обработки данных, использующие для обучения моделей искусственного интеллекта. Также страна создала инвестиционный фонд искусственного интеллекта. Ознакомленные с проектом люди говорят, что его объем может превысить $100 миллиардов через несколько лет.
Прибрежная страна Персидского залива стремится стать региональным центром развития искусственного интеллекта.
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Во Франции ИИ будут изучать в школах
- Франция интегрирует изучение искусственного интеллекта в школьную программу с сентября 2025 года.
- Искусственный интеллект смогут изучать онлайн все ученики средней и старшей школы.
- А обязательным с сентября 2025 года этот предмет станет для школьников 4-го и 2-го классов (аналоги украинских 8-го и 10-го).
- Руководительница французского Министерства образования отметила, что этот тренинг будут предлагать пройти и учителям.
- И добавила, что учителя смогут использовать ИИ для подготовки своих уроков, но будут оставаться "ответственными за содержание".