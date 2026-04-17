Сиворотка чи сироватка: як правильно називати цей продукт українською

Кальки з російської мови чи суржик ми можемо почути у назвах продуктів. І, як не прикро, – з побутовї мови їх вилучити найважче.

Котре слово нормативне в українській мові – сиворотка чи сироватка, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Як правильно сказати українською – сиворотка чи сироватка?

Це слово хтось знає як продукт харчування, а хтось – як косметичний засіб. Але під впливом російської мови з назвою плутаються.

Можна почути слово "сиворотка". Воно здається звичним, але насправді є мовною хибою. Українська мова має власну правильну форму, яка може і не категорично, але різниться – сироватка, яку підтверджують словники та мовознавці.

Сироваткою називають:

Рідину, яка виділяється при згортанні молока та при утворенні з нього кислого молока й сиру.

Рідину, що утворюється з крові та лімфи при їх зсіданні поза організмом і використовується в медицині як лікувальний і діагностичний засіб.

Косметичний засіб для догляду за шкірою.

Та навіть – вакцину.

Слово утворене від кореня "сир". А походить від праслов'янського – "сировий", surovъ "кислий, рідкий". В українській мові воно набуло свого звучання, яке підтверджують словники:

"Словник української мови" подає лише форму сироватка – рідина, що утворюється при згортанні молока, а також у медичному значенні (кров’яна сироватка).

подає лише форму – рідина, що утворюється при згортанні молока, а також у медичному значенні (кров’яна сироватка). Великий тлумачний словник сучасної української мови також фіксує тільки сироватка .

також фіксує тільки . Довідник "Неправильно-правильно" Марії Волощак прямо зазначає: "сиворотка" — це лексична помилка, правильний варіант — сироватка.

А ще слово можна зустріти у варіанті – сирватка, і його вважають розмовним, але правильним. Цікаво! Це слово в українській мові має два наголоси – си́ро́ватка.

Отже, правильно говорити й писати "сироватка" – як про молочний продукт, так і про медичні чи косметичні засоби. Форма "сиворотка" – це лише калька, яка не має місця в українській літературній мові.