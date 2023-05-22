Міністр освіти анонсував нову культуру доброчесності в Україні
Джерело:Lb.ua
Після призначення Оксена Лісового очільником МОН його звинуватили у плагіаті в кандидатській дисертації. Він подав роботу на перевірку в Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти й досі очікує на результати.
Натомість на сьогодні Міносвіти займається формуванням нової культури доброчесності. Також працює над відповідними змінами до законодавства, наголосив міністр освіти.
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Лісовий анонсував нову культуру доброчесності
Так, очільник МОН розповів, що зараз формулюють нову ідею доброчесності, нові правила. Які саме, поки не уточнив, але зауважив, що у дисертаціях будуть "надавати більше академічної свободи університетам".
Не має бути такого, що вимагається певний об'єм і автор мусить “надувати” дисертацію або диплом, бо його дослідження вміщується в 15 сторінок, а треба 100. У нас уже немає кандидатських дисертацій як таких, є PhD, це вже наближено значною мірою до світової моделі,
– сказав міністр.
І додав, що на нього досить довго тиснула радянська культура, в якій свого часу він та інші українці жили. За його словами, тоді ненормальним вважалося очолювати заклад і не бути кандидатом.
До слова, свою кандидатську дисертацію із філософської антропології та філософії культури Лісовий захистив у 2012 році. Тоді очільником МОН був проросійський Дмитро Табачник. У той час, зізнався Лісовий, почалися серйозні репресії всіх, хто не так думав.
Мене звільнили відразу. Але я недовго побув звільненим – депутатам вдалося відстояти МАН і відстояти мене. Тоді мені сказали люди, які підтримували МАН, що треба вибудовувати певну стратегію оборони, бо від мене не відчепляться,
– уточнив нинішній очільник Міносвіти.
І додав, що спочатку займався темою дисертації, дискутував, багато читав і писав ключові речі. Потім потихеньку ставало все більше формальностей, до яких він поставився недостатньо уважно.
Питання в тому, чи це потрібно взагалі і чи можна це назвати наукою. Тому сьогодні ми працюємо над формуванням нової культури доброчесності. Зараз на експертизі відповідні законопроєкти. І буде ряд політик і змін, які я особисто буду підтримувати і впроваджувати,
– резюмував міністр освіти.
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Оксена Лісового звинуватили у плагіаті
- 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
- Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
- Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
- Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
- Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
- У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
- Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
- Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бакак.
- У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що отримали дисертації.
- Перевірятимуть наукові роботи до 3 місяців, заявили у НАЗЯВО.