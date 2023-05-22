Міністр освіти анонсував нову культуру доброчесності в Україні

Після призначення Оксена Лісового очільником МОН його звинуватили у плагіаті в кандидатській дисертації. Він подав роботу на перевірку в Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти й досі очікує на результати.

Натомість на сьогодні Міносвіти займається формуванням нової культури доброчесності. Також працює над відповідними змінами до законодавства, наголосив міністр освіти.

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Лісовий анонсував нову культуру доброчесності

Так, очільник МОН розповів, що зараз формулюють нову ідею доброчесності, нові правила. Які саме, поки не уточнив, але зауважив, що у дисертаціях будуть "надавати більше академічної свободи університетам".

Не має бути такого, що вимагається певний об'єм і автор мусить “надувати” дисертацію або диплом, бо його дослідження вміщується в 15 сторінок, а треба 100. У нас уже немає кандидатських дисертацій як таких, є PhD, це вже наближено значною мірою до світової моделі,

– сказав міністр.

І додав, що на нього досить довго тиснула радянська культура, в якій свого часу він та інші українці жили. За його словами, тоді ненормальним вважалося очолювати заклад і не бути кандидатом.

До слова, свою кандидатську дисертацію із філософської антропології та філософії культури Лісовий захистив у 2012 році. Тоді очільником МОН був проросійський Дмитро Табачник. У той час, зізнався Лісовий, почалися серйозні репресії всіх, хто не так думав.

Мене звільнили відразу. Але я недовго побув звільненим – депутатам вдалося відстояти МАН і відстояти мене. Тоді мені сказали люди, які підтримували МАН, що треба вибудовувати певну стратегію оборони, бо від мене не відчепляться,

– уточнив нинішній очільник Міносвіти.

І додав, що спочатку займався темою дисертації, дискутував, багато читав і писав ключові речі. Потім потихеньку ставало все більше формальностей, до яких він поставився недостатньо уважно.

Питання в тому, чи це потрібно взагалі і чи можна це назвати наукою. Тому сьогодні ми працюємо над формуванням нової культури доброчесності. Зараз на експертизі відповідні законопроєкти. І буде ряд політик і змін, які я особисто буду підтримувати і впроваджувати,

– резюмував міністр освіти.

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