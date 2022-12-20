Українська книга потрапила до списку найкращих світових видань

Книга "Скарби України: культурна спадщина народу" (Treasures of Ukraine: A Nation's Cultural Heritage) потрапила до списку найкращих мистецьких видань 2022 року. Рейтинг складало видання The New York Times.

Передмову до видання написав український письменник Андрій Курков. Співавторами стали культуролог Андрій Пучков, історик Максим Яременко та мистецтвознавиці Діана Клочко й Мирослава Мудрак.

Читайте "Має всі шанси стати бестселером": Книга року BBC – 2022 назвала переможців

Що це за книга

Книга "Скарби України: культурна спадщина народу" коштує 25 фунтів. Вона побачила світ у листопаді у британському видавництві Thames & Hudson.

Видання має вісім розділів. Вони викладені у хронологічному порядку.

Книга розповідає про українське мистецтво та спадщину: починаючи від скіфського золота, візантійських ікон, завершуючи шедеврами авангарду та творами мистецтва після Помаранчевої революції.

Книга про культурну спадщину України "Скарби України: культурна спадщина народу" / фото: Thames & Hudson

Ця актуальна нова книга знайомить нас із більш ніж 100 будівлями та предметами мистецтва, від доісторичних часів та епохи бароко до сучасного бомбосховища, у країні, яку ми нарешті бачимо серцем Європи,

– зазначив критик Джейсон Фараго.

До слова, кошти, отримані від продажів цієї книги, видавець обіцяв передати Українському ПЕН для підтримки місцевих музеїв.

До теми Знання – також зброя: 10 найкращих книг з історії для українців

Книга року BBC – 2022 назвала переможців

У 2022 році в Україні, попри повномасштабну війну, таки визначили книги року. Так, BBC News Україна оголосила переможців премії.