Українська книга потрапила до списку найкращих світових видань
Джерело:The New York Times
Книга "Скарби України: культурна спадщина народу" (Treasures of Ukraine: A Nation's Cultural Heritage) потрапила до списку найкращих мистецьких видань 2022 року. Рейтинг складало видання The New York Times.
Передмову до видання написав український письменник Андрій Курков. Співавторами стали культуролог Андрій Пучков, історик Максим Яременко та мистецтвознавиці Діана Клочко й Мирослава Мудрак.
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Що це за книга
Книга "Скарби України: культурна спадщина народу" коштує 25 фунтів. Вона побачила світ у листопаді у британському видавництві Thames & Hudson.
Видання має вісім розділів. Вони викладені у хронологічному порядку.
Книга розповідає про українське мистецтво та спадщину: починаючи від скіфського золота, візантійських ікон, завершуючи шедеврами авангарду та творами мистецтва після Помаранчевої революції.
Книга про культурну спадщину України "Скарби України: культурна спадщина народу" / фото: Thames & Hudson
Ця актуальна нова книга знайомить нас із більш ніж 100 будівлями та предметами мистецтва, від доісторичних часів та епохи бароко до сучасного бомбосховища, у країні, яку ми нарешті бачимо серцем Європи,
– зазначив критик Джейсон Фараго.
До слова, кошти, отримані від продажів цієї книги, видавець обіцяв передати Українському ПЕН для підтримки місцевих музеїв.
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Книга року BBC – 2022 назвала переможців
- Книгою року BBC – 2022 став роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрія Сем'янківа (MED Goblin), видавництво "Віхола", Київ.
- У номінації Дитяча книга року BBC – 2022 перемогла книга "Примари Чорної діброви" Андрія Бачинського, "Видавництво Старого Лева".
- Премію у номінації Книга року ВВС – Есеїстика – 2022 здобула книга "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна, видавництво "Віват", Харків.