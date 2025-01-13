На новий закон "Про дошкільну освіту" уже є скарги педагогів: реакція освітнього омбудсмена

Швидке набуття чинності Закону "Про дошкільну освіту" спровокувало порушення прав педагогічних працівників дошкільної освіти. На низку скарг дошкільників зреагувала освітній омбудсмен.

Освітній омбудсмен Надія Лещик, спрямувала лист до Верховної Ради України та Міністерства освіти і науки України щодо порушення прав окремих категорій педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Про ще пише 24 Канал, посилаючись на повідомлення НУШ.

Дивіться також У школах України з'явиться обов'язковий курс фінансової грамотності та підприємництва

Що викликало скарги педпрацівників дошкілля

Надія Лещик повідомила, що у листі до ВР наголошується на тому, що потрібно якнайшвидше розробити підзаконні нормативні акти щодо заробітної плати педпрацівників дошкілля. А причиною листа стали звернення працівників дошкілля.

На сайті освітнього омбудсмена, починаючи від 1 січня 2025 року, вже отримано понад 30 звернень щодо цього питання, багато з них – колективних, з підписами від 20 осіб.

Головна підстава скарг – невідповідність заробітної плати реальному навантаженню. Такі розбіжності виникли після набуття чинності нового Закону України "Про дошкільну освіту".

Нагадаємо! Новий Закон був прийнятий Верховною Радою України 6 червня 2024 року і набрав чинності 7 липня 2024 року. Однак змінилися терміни введення в дію – замість 7 липня 2025 року, уже – 1 січня 2025 року. Через скорочення терміну процедури й перенесення дати підзаконні акти, зокрема про оплату праці, не були розроблені.

Через юридичні розбіжності між законом та підзаконними актами оплата праці педпрацівників здійснюється лише за педагогічне навантаження. Але тривалість робочого часу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти на тиждень на одну тарифну ставку включає не лише педагогічне навантаження (безпосереднє здійснення освітнього процесу з вихованцями), але й методичну, організаційну роботу та іншу педагогічну діяльність. І їх кількість чітко визначена у новому законі для кожного працівника.

Так, наприклад, для керівника, вихователя-методиста, соціального педагога, асистента вихователя відводиться 35 годин на тиждень на одну тарифну сітку, а для вихователя, практичного психолога та інших педагогічних працівників – 30 годин.

Для окремих категорій педпрацівників, відбулося зменшення педагогічне навантаження, що означає зменшення заробітної плати на період, доки не будуть розроблені нові нормативні документи про оплату праці. Оскільки за методичну роботу грошей вони не отримуватимуть.

Пані Надія Лещик, прокоментувала, що при розробці документів в освіті (і не лише дошкільній) завжди варто врахувати декілька компонентів.

Необхідно залучати фахівців-практиків відповідної сфери освіти до розробки цих документів; збільшити час, відведений для розробки документів, моделювати можливі варіанти і наслідки впровадження документів та мати вчасну і зрозумілу комунікацію із тими, кого стосується цей документ,

– зазначила освітній омбудсмен.

Омбудсмен відмітила, що це далеко не усі проблеми, які виникли з прийняттям нового закону.