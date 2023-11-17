Освітній комітет ВРУ знову не підтримав скасування заочної форми навчання

Освітній комітет Верховної Ради знову прибрав із законопроєкту норму про скасування заочної освіти у вишах України. Навіть попри те, що Міносвіти має намір замінити цю форму навчання дистанційною.

Про таке рішення сповістила нардепка Юлія Гришина. Вона уточнила, що засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ відбулося сьогодні, 17 листопада.

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Гришина повідомила, що члени Освітнього комітету вдруге вилучили норму про скасування заочної форми навчання із законопроєкту. Цього разу – із законопроєкту №10177 щодо розвитку освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті.

Комітет не підтримав скасування заочки. Знову,

– наголосила народна обраниця.

За даними Держстату, на початок навчального року 2022 – 2023 у нашій державі з майже 302 тисяч студентів понад 28 тисяч здобувало освіту за заочною формою.

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