О таком решении известила нардепка Юлия Гришина. Она уточнила, что заседание Комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ прошло сегодня, 17 ноября.

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Гришина сообщила, что члены Образовательного комитета во второй раз исключили норму об отмене заочной формы обучения по законопроекту. На этот раз – из законопроекта №10177 о развитии образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании.

Комитет не поддержал отмену заочки. Снова,

– подчеркнула народная избранница.

По данным Госстата, на начало учебного года 2022 – 2023 в нашем государстве из почти 302 тысяч студентов более 28 тысяч получало образование по заочной форме.

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