О таком решении известила нардепка Юлия Гришина. Она уточнила, что заседание Комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ прошло сегодня, 17 ноября.
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Нардепы снова отказались отменить заочное обучение
Гришина сообщила, что члены Образовательного комитета во второй раз исключили норму об отмене заочной формы обучения по законопроекту. На этот раз – из законопроекта №10177 о развитии образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании.
Комитет не поддержал отмену заочки. Снова,
– подчеркнула народная избранница.
По данным Госстата, на начало учебного года 2022 – 2023 в нашем государстве из почти 302 тысяч студентов более 28 тысяч получало образование по заочной форме.
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Что известно об отмене заочного образования в Украине
- 8 ноября ВРУ приняла закон, регулирующий поступление в вузы в 2024 году.
- Однако норму об отмене заочной формы обучения в ЗВО Образовательный комитет все же решил убрать из соответствующего законопроекта.
- Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий заявил, что МОН предлагает отказаться от заочной формы и заменить ее дистанционной. И анонсировал подготовку другого законопроекта.
- Винницкий убежден, что заочная форма обучения – рудимент прошлого.
- Что важно, предложенные изменения касаются поступающих в 2024 году.
- Впоследствии член Образовательного комитета ВРУ Роман Грищук сообщил, что от заочной и вечерней форм обучения в вузах намерены отказаться.