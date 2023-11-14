Верховная Рада будет принимать это решение при рассмотрении соответствующего законопроекта. Его должен наработать и зарегистрировать в парламенте Кабмин, уточнил член Образовательного комитета ВРУ Роман Грищук.

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Когда в Украине отменят заочную форму обучения

Нардеп объяснил, что Рада приняла закон, регулирующий правила вступительной кампании. Согласно документу, в следующем году выпускники школ не будут сдавать ГИА и поступать в вузы по результатам НМТ.

При этом Грищук уточнил: когда подавали этот законопроект, он содержал норму о замене вечерней и заочной формы обучения на дистанционную. Из-за разногласий во взглядах нардепов при подготовке законопроекта и необходимости принятия документа как можно скорее, чтобы абитуриенты понимали правила вступительной кампании-2024, эту норму убрали.

Поэтому, по словам нардепа, норма об отмене заочной и вечерней форм обучения будет предложена в отдельном законопроекте. Его должно сначала наработать Минобразования и отдать в Кабмин.

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Что будет с заочным образованием в Украине: коротко