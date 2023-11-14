Верховная Рада будет принимать это решение при рассмотрении соответствующего законопроекта. Его должен наработать и зарегистрировать в парламенте Кабмин, уточнил член Образовательного комитета ВРУ Роман Грищук.
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Когда в Украине отменят заочную форму обучения
Нардеп объяснил, что Рада приняла закон, регулирующий правила вступительной кампании. Согласно документу, в следующем году выпускники школ не будут сдавать ГИА и поступать в вузы по результатам НМТ.
При этом Грищук уточнил: когда подавали этот законопроект, он содержал норму о замене вечерней и заочной формы обучения на дистанционную. Из-за разногласий во взглядах нардепов при подготовке законопроекта и необходимости принятия документа как можно скорее, чтобы абитуриенты понимали правила вступительной кампании-2024, эту норму убрали.
Поэтому, по словам нардепа, норма об отмене заочной и вечерней форм обучения будет предложена в отдельном законопроекте. Его должно сначала наработать Минобразования и отдать в Кабмин.
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Что будет с заочным образованием в Украине: коротко
- 8 ноября ВРУ приняла закон, регулирующий поступление в вузы в 2024 году.
- Решение об отмене заочной формы обучения в ЗВО решили отложить.
- Образовательный комитет Рады убрал эту норму из документа.
- Однако заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий заявил: Минобразования предлагает все-таки отказаться от заочной формы обучения и полностью заменить дистанционной.
- Потому будут готовить еще один законопроект.
- Чиновник убежден, что заочная форма обучения – рудимент прошлого.
- Предлагаемые сейчас изменения будут актуальны для поступающих в 2024 году.