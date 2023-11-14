Верховна Рада ухвалюватиме це рішення під час розгляду відповідного законопроєкту. Його має напрацювати і зареєструвати у парламенті Кабмін, уточнив член Освітнього комітету ВРУ Роман Грищук.

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Нардеп пояснив, що Рада ухвалила закон, який регулює правила вступної кампанії. Відповідно до документа, наступного року випускники шкіл не складатимуть ДПА та вступатимуть до вишів за результатами НМТ.

При цьому Грищук уточнив: коли подавали цей законопроєкт, він містив норму про заміну вечірньої і заочної форми навчання на дистанційну. Через розбіжності у поглядах нардепів під час підготовки законопроєкту та необхідність ухвалення документа якомога швидше, аби абітурієнти розуміли правила вступної кампанії-2024, цю норму прибрали.

Тому, за словами нардепа, норму про скасування заочної і вечірньої форм навчання запропонують в окремому законопроєкті. Його має спочатку напрацювати Міносвіти і віддати у Кабмін.

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