Які ціни на навчання у Львівському медичному університеті

Триває вступна кампанія 2025 року. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) затвердив вартість навчання у 2025 – 2026 навчальному році.

Ціни сягають позначки у 68 тисяч гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

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Яка вартість навчання у Львівському медичному університеті?

Найдорожчими спеціальностями у виші є "Стоматологія" (68 тисяч гривень за рік навчання), "Медицина" (64 тисячі гривень за рік) та "Педіатрія" (61 тисяч гривень за рік).

До найдешевших належать "Протезування-ортезування" (44 тисячі гривень за рік) та "Фармація" (46 тисяч гривень за денну форму навчання та 37 тисяч гривень – за заочну).

Вартість навчання на першому курсі Львівського медичного університету імені Данила Галицького у 2025/2026 навчальному році така:

Терапія та реабілітація (фізична терапія) – 40 тисяч гривень;

Стоматологія – 68 тисяч гривень;

Медицина – 64 тисячі гривень;

Педіатрія – 61 тисяча гривень;

Фармація – 46 тисяч гривень;

Фармація (заочна форма) – 37 тисяч гривень;

Протезування-ортезування – 44 тисячі гривень;

Менеджмент – 49 тисяч гривень.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

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