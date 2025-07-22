Які ціни на навчання у Львівському медичному університеті
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького затвердив вартість навчання на 2025 – 2026 рік.
- Максимальна вартість року навчання – 68 тисяч гривень на спеціальності "Стоматологія".
- Найдешевші спеціальності: "Протезування-ортезування" (44 тисячі гривень за рік) та "Фармація" (46 тисяч гривень за денну форму, 37 тисяч гривень за заочну).
Триває вступна кампанія 2025 року. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) затвердив вартість навчання у 2025 – 2026 навчальному році.
Ціни сягають позначки у 68 тисяч гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.
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Яка вартість навчання у Львівському медичному університеті?
Найдорожчими спеціальностями у виші є "Стоматологія" (68 тисяч гривень за рік навчання), "Медицина" (64 тисячі гривень за рік) та "Педіатрія" (61 тисяч гривень за рік).
До найдешевших належать "Протезування-ортезування" (44 тисячі гривень за рік) та "Фармація" (46 тисяч гривень за денну форму навчання та 37 тисяч гривень – за заочну).
Вартість навчання на першому курсі Львівського медичного університету імені Данила Галицького у 2025/2026 навчальному році така:
- Терапія та реабілітація (фізична терапія) – 40 тисяч гривень;
- Стоматологія – 68 тисяч гривень;
- Медицина – 64 тисячі гривень;
- Педіатрія – 61 тисяча гривень;
- Фармація – 46 тисяч гривень;
- Фармація (заочна форма) – 37 тисяч гривень;
- Протезування-ортезування – 44 тисячі гривень;
- Менеджмент – 49 тисяч гривень.
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