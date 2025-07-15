Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Яка вартість навчання в Одеському університеті імені Мечникова
15 липня, 22:22
5

Яка вартість навчання в Одеському університеті імені Мечникова

Марія Волошин
Основні тези
  • Вартість навчання в Одеському університеті імені Мечникова у 2025/2026 навчальному році на найдорожчих спеціальностях становить майже 44 – 45 тисяч гривень на рік.
  • Найдешевші спеціальності коштують близько 28 тисяч гривень на рік.

В Одеському національному університеті імені Мечникова погодили вартість навчання у 2025 – 2026 навчальному році. Визначили, зокрема, найдешевші та найдорожчі спеціальності.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net. До найдорожчих спеціальностей у виші, рік навчання на яких коштує майже від 44 до 45 тисяч гривень, належать "Журналістика", "Право", "Міжнародні відносини", "Маркетинг", "Менеджмент", "Фармація".

Читайте Недешево: скільки грошей треба заплатити за вивчення англійської у вишах

Скільки коштує навчання в Одеському університеті імені Мечникова?

Навчання на найдешевших спеціальностях вартує близько 28 тисяч гривень за рік.

Загалом цьогоріч вартість навчання зросла в усіх університетах.

Так, вартість навчання на першому курсі Одеського національного університету (ОНУ) імені Мечникова у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:

  • Історія та археологія – 37,1 тисячі гривень;

  • Філософія – 37,1 тисячі гривень;

  • Культурологія та музеєзнавство – 37,1 тисячі гривень;

  • Українська мова та література – 37,1 тисячі гривень;

  • Прикладна лінгвістика – 37,1 тисячі гривень;

  • Журналістика – майже 44,5 тисячі гривень;

  • Германські мови та літератури, перша – англійська – майже 45 тисяч гривень;

  • Германські мови та літератури, перша – німецька – майже 45 тисяч гривень;

  • Романські мови та літератури, перша – іспанська – майже 45 тисяч гривень;

  • Романські мови та літератури, перша – французька – майже 45 тисяч гривень;

  • Туризм та рекреація – майже 44,5 тисячі гривень;

  • Науки про Землю – 28,1 тисячі гривень;

  • Географія та регіональні студії – 31,9 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Географія) – 28,1 тисячі гривень;

  • Автоматизація. комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 28,1 тисячі гривень;

  • Фізика та астрономія – 28,1 тисячі гривень;

  • Математика – 28,1 тисячі гривень;

  • Прикладна математика – 37,1 тисячі гривень;

  • Комп'ютерна інженерія – 43,3 тисячі гривень;

  • Комп'ютерні науки – 43,3 тисячі гривень;

  • Інформаційні системи і технології – 43,3 тисячі гривень;

  • Біологія та біохімія – 37,1 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 28,1 тисячі гривень;

  • Біотехнології та біоінженерія – 37,1 тисячі гривень;

  • Садово-паркове господарство – 28,1 тисячі гривень;

  • Політологія – 43,3 тисячі гривень;

  • Міжнародні відносини – майже 45 тисяч гривень;

  • Міжнародні економічні відносини – майже 45 тисяч гривень;

  • Право – майже 45 тисяч гривень;

  • Облік і оподаткування – 43,3 тисячі гривень;

  • Маркетинг – майже 44,5 тисячі гривень;

  • Менеджмент – майже 44,5 тисячі гривень;

  • Економіка – 43,3 тисячі гривень;

  • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 43,3 тисячі гривень;

  • Публічне управління та адміністрування – майже  тисячі гривень;

  • Соціальна робота та консультування – 28,1 тисячі гривень;

  • Психологія – майже 44,5 тисячі гривень;

  • Хімія – 28,1 тисячі гривень;

  • Фармацевтична хімія – 28,1 тисячі гривень;

  • Фармація (за спеціалізаціями) – майже 44,5 тисячі гривень;

  • Екологія – 28,1 тисячі гривень;

  • Технології захисту навколишнього середовища – 28,1 тисячі гривень;

  • Геодезія та землеустрій – 28,1 тисячі гривень;

  • Водні біоресурси та аквакультура – 28,1 тисячі гривень.

Ми також інформували, яка вартість року навчання у Київському політехнічному інституті у 2025 році.