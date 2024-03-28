Скільки педагогів подолали перший етап сертифікації: результати здивували

Лише 57 % учителів, які зареєструвались на сертифікацію, змогли подолати перший її етап. Він передбачав складання сертифікаційного тесту.

З 506 зареєстрованих учителів-математиків успішно склали тест 187 педагогів. Тобто майже 37 %.

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Скільки учителів пройшли перший етап сертифікації

З 592 учителів мовно-літературної галузі впорались із випробуванням 473 педагоги.

Щодо вчителів початкових класів, то з 1423 зареєстрованих для участі в сертифікації успішно склали тест 776 осіб – 54%.

Зазначимо, що тести для вчителів української філології та початкових класів містили по 90 завдань, тест для вчителів математики – 75 завдань. Його треба було виконати протягом 180 хвилин.

Для успішного проходження незалежного тестування учасникам необхідно було набрати не менш ніж 60 % від максимальної кількості тестових балів,

– кажуть в УЦОЯО.

Які були завдання

Тест для вчителів мовно-літературної освітньої галузі містив завдання двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (82 завдання) та на встановлення відповідності (8 завдань).

Тест для вчителів математики містив завдання трьох форм: з вибором однієї правильної відповіді (75 завдань), на встановлення відповідності (5 завдань) та відкритої форми з короткою відповіддю (10 завдань).

Тест для вчителів початкових класів містив завдання двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (86 завдань) та відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання).

Учителів, які успішно склали сертифікаційний тест, допустили до другого етапу. Він передбачає самооцінювання педагогічної майстерності.

Раніше ми писали про те, що у Раді стурбовані кількістю випускників педагогічних вишів, які стають учителями.