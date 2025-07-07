Скільки пошкоджених війною закладів освіти у Києві вже відновили
- У Києві пошкоджено 195 закладів освіти внаслідок обстрілів за час повномасштабної війни.
- З них 130 вже відновили, а 65 – у процесі ремонту.
У Києві продовжують відновлювати освітню інфраструктуру, яку пошкодила обстрілами Росія. З початку повномасштабної війни до 1 липня 2025 року у столиці пошкоджень зазнали 195 закладів освіти.
130 об'єктів відновили, ще 65 ремонтують. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення заступника очільника КМДА Валентина Мондриївського.
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Скільки закладів освіти у столиці України відновили
Чиновник зазначив, що лише у червні Росія пошкодила ще 38 закладів освіти у столиці нашої держави.
Переважно фасади, вікна, двері, а в окремих випадках – покрівлі,
– уточнив Мондриївський щодо руйнувань будівель.
Наразі ці заклади обстежують фахівці та готують відповідну проєктно-кошторисну документацію. Опісля Київрада виділить кошти з резервного фонду і розпочнуться ремонтні роботи.
Загалом у Києві Росія пошкодила:
- 75 дитсадків (з них 1 приватний);
- 87 шкіл (з них 4 приватні);
- 16 спеціальних закладів;
- 2 позашкільні заклади;
- 1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат;
- 9 профтехів;
- 4 коледжі;
- 1 виш.
У КМВА наголошують: попри війну, Київ не зупиняється у відновленні шкіл і садочків.
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Скільки закладів освіти пошкодила Росія в Україні
Станом на 24 червня 2025 року від російських атак зазнали ушкоджень і були зруйновані:
4063 закладів освіти постраждали;
3676 закладів освіти пошкоджено;
387 закладів освіти були повністю зруйновані.
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