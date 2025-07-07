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Освіта Освіта в Україні Скільки пошкоджених війною закладів освіти у Києві вже відновили
7 липня, 12:24
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Скільки пошкоджених війною закладів освіти у Києві вже відновили

Марія Волошин
Основні тези
  • У Києві пошкоджено 195 закладів освіти внаслідок обстрілів за час повномасштабної війни.
  • З них 130 вже відновили, а 65 – у процесі ремонту.

У Києві продовжують відновлювати освітню інфраструктуру, яку пошкодила обстрілами Росія. З початку повномасштабної війни до 1 липня 2025 року у столиці пошкоджень зазнали 195 закладів освіти.

130 об'єктів відновили, ще 65 ремонтують. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення заступника очільника КМДА Валентина Мондриївського.

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Скільки закладів освіти у столиці України відновили 

Чиновник зазначив, що лише у червні Росія пошкодила ще 38 закладів освіти у столиці нашої держави.

Переважно фасади, вікна, двері, а в окремих випадках – покрівлі, 
– уточнив Мондриївський щодо руйнувань будівель. 

Наразі ці заклади обстежують фахівці та готують відповідну проєктно-кошторисну документацію. Опісля Київрада виділить кошти з резервного фонду і розпочнуться ремонтні роботи. 

Загалом у Києві Росія пошкодила: 

  • 75 дитсадків (з них 1 приватний);
  • 87 шкіл (з них 4 приватні);
  • 16 спеціальних закладів;
  • 2 позашкільні заклади;
  • 1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат;
  • 9 профтехів;
  • 4 коледжі;
  • 1 виш.

У КМВА наголошують: попри війну, Київ не зупиняється у відновленні шкіл і садочків. 

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Скільки закладів освіти пошкодила Росія в Україні 

Станом на 24 червня 2025 року від російських атак зазнали ушкоджень і були зруйновані:

  • 4063 закладів освіти постраждали;

  • 3676 закладів освіти пошкоджено;

  • 387 закладів освіти були повністю зруйновані.

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