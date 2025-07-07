130 об'єктів відновили, ще 65 ремонтують. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення заступника очільника КМДА Валентина Мондриївського.

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Скільки закладів освіти у столиці України відновили

Чиновник зазначив, що лише у червні Росія пошкодила ще 38 закладів освіти у столиці нашої держави.

Переважно фасади, вікна, двері, а в окремих випадках – покрівлі,

– уточнив Мондриївський щодо руйнувань будівель.

Наразі ці заклади обстежують фахівці та готують відповідну проєктно-кошторисну документацію. Опісля Київрада виділить кошти з резервного фонду і розпочнуться ремонтні роботи.

Загалом у Києві Росія пошкодила:

75 дитсадків (з них 1 приватний);

87 шкіл (з них 4 приватні);

16 спеціальних закладів;

2 позашкільні заклади;

1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат;

9 профтехів;

4 коледжі;

1 виш.

У КМВА наголошують: попри війну, Київ не зупиняється у відновленні шкіл і садочків.

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Скільки закладів освіти пошкодила Росія в Україні

Станом на 24 червня 2025 року від російських атак зазнали ушкоджень і були зруйновані:

4063 закладів освіти постраждали;

3676 закладів освіти пошкоджено;

387 закладів освіти були повністю зруйновані.

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