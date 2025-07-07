130 объектов восстановили, еще 65 ремонтируют. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского.

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Сколько учебных заведений в столице Украины восстановили

Чиновник отметил, что только в июне Россия повредила еще 38 учебных заведений в столице нашего государства.

Преимущественно фасады, окна, двери, а в отдельных случаях – кровли,

– уточнил Мондриевский относительно разрушений зданий.

Сейчас эти заведения обследуют специалисты и готовят соответствующую проектно-сметную документацию. После Киевсовет выделит средства из резервного фонда и начнутся ремонтные работы.

Всего в Киеве Россия повредила:

75 детсадов (из них 1 частный);

87 школ (из них 4 частные);

16 специальных учреждений;

2 внешкольных учреждения;

1 межшкольный учебно-производственный комбинат;

9 профтехов;

4 колледжа;

1 вуз.

В КГВА отмечают: несмотря на войну, Киев не останавливается в восстановлении школ и садиков.

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Сколько учебных заведений повредила Россия в Украине

По состоянию на 24 июня 2025 года от российских атак подверглись повреждения и были разрушены:

4063 учебных заведений пострадали;

3676 учебных заведений повреждены;

387 учебных заведений были полностью разрушены.

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