Скільки треба спати школяреві, щоб отримувати хороші оцінки
Джерело:tsn.ua
Повноцінний відпочинок, зокрема хороший сон, є запорукою ефективності дітей в школі. Науковці при цьому розповіли, скільки годин потрібно спати учням, аби добре вчитися.
Так, американські вчені проаналізували вплив тривалості сну на розумову успішність дітей за допомогою трекерів.
Читайте Підготовка до школи в умовах війни: онлайн-платформа, з якою діти захопляться навчанням
Скільки має спати учень, щоб отримати хороші оцінки
Лікарі рекомендують учням віком 6 – 12 років спати не менше 9 – 12 годин на добу. Підліткам віком 13 – 18 років – не менше 8 – 10 годин на добу.
Так фахівці з'ясували, що чим довше діти спали, тим кращі підсумкові оцінки отримували. Хоча різниця й не була значною. Тож лікарі вважають, що від кількості та якості сну залежать не лише оцінки дитини, а й її вміння сприймати і засвоювати інформацію.
Якщо ж дитина має проблеми зі сном – гірше засвоюватиме нові знання і швидше забуватиме отриману інформацію. При цьому вчитися вночі лікарі не радять. У цей час мозок просто не може правильно запам'ятовувати нову інформацію.
До теми Ніколи не пізно навчатися: 5 причин почати вивчати щось нове просто зараз
Що робити, аби покращити сон
Аби добре спати, лікарі радять дітям:
- засинати і прокидатися в один і той же час;
- відкладати всі ґаджети за 30 хвилин до сну;
- вимикати яскраве світло в кімнаті та провітрювати приміщення.