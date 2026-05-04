На Чернігівщині у цьому навчальному році працює 323 школи. Освіту у них здобувають 82,5 тисячі учнів.

Однак протягом останніх 30 років кількість шкіл в області зменшилась майже втричі, а кількість учнів – наполовину. Про це інформує Головне управління статистики в Чернігівській області.

Наскільки зменшилася кількість шкіл на Чернігівщині?

Згідно зі статистичними даними, у 1995/1996 навчальному році в області була 891 школа. Однак з цього часу відповідна кількість таких закладів освіти почала зменшуватися.

До прикладу, у 2005/2006 навчальному році на Чернігівщині працювали 778 шкіл, а у 2010/2011 – вже 674. У 2015/2016 ця кількість зменшилася до 590 шкіл, а у 2020/2021 – до 472.

Паралельно зі скороченням шкіл у Чернігівській області також зменшується кількість тих, хто у них навчається. Так, у 1995/1996 навчальному році у регіоні школи відвідували 177,1 тисячі учнів. Надалі упродовж 30 років ця кількість зменшилась.

До прикладу, у 2005/2006 навчальному році на Чернігівщині зафіксували 128,8 тисячі учнів, у 2010/2011 – 97,6 тисячі. У 2015/2016 навчальному році ця кількість вже скоротилася до 91,8 тисячі школярів, а у 2020/2021 – до 97,2 тисячі.

Скорочується в області і кількість учителів. У 1995/1996 навчальному році на Чернігівщині викладали 18,1 тисячі педагогів, а у 2025/2026 році – вже 9,25 тисячі, уточнює Суспільне.

Де з 1 вересня закривають десятки закладів освіти?

У Херсоні з нового навчального року тимчасово закривають кілька десятків закладів освіти. Мовиться про садки, школи, заклади позашкільної освіти. Документ, підписаний головою Херсонської міської військової адміністрації Ярославом Шаньком, оприлюднили на сайті міськради.

Загалом нарахували 71 заклад освіти, а де-факто кількість унікальних закладів дещо менша через дублювання у різних додатках. Скільки учнів та педагогів там навчалися і працювали, не вказали. До повномасштабної війни у Херсоні працювали понад 70 дитсадків, понад 60 шкіл та 12 закладів позашкільної освіти.