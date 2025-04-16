Вислів "следующим образом" немає дослівного перекладу українською: дізнайтеся відповідники
- Вислів "следующим образом" не має дослівного українського еквіваленту.
- Слова "слідуючий" в українській мові не існує, варто використовувати "наступний" або "такий" залежно від контексту.
Деякі з російських висловів, що залишились в українській мові, не мають дослівного перекладу. І цьому є логічне пояснення.
Чимало висловів, при дослівному перекладі з російської, набувають калькованого вигляду. Така ситуація і з фразою "следующим образом". Як вона звучатиме українською, розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток Марії Словолюб.
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Як звучатиме українською "следуючим образом"
Як не прикро, але суржик присутній у мовленні українців. Часто він залишився у висловах чи у калькованих перекладах до них. Така ситуація з висловом "следующим образом" чи "слідуючим образом".
Розглянемо його частинами. Дієприкметник "слідуючий" неможливий навіть теоретично, бо в українській мові немає дієслів, од яких можна було б його утворити. А тому такого слова не існує.
Це найпоширеніша помилка, оскільки дієприкметників, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий (бачачий, сплячий, слабнучий, читаючий) в українській мові немає, і це калькована форма російських слів. Як і у варіанті слова "освіжаючий", якого не існує.
Тому, вислів не вживається і не перекладається як "слідуючим образом" чи "слідуючим чином".
Саме "чином", перекладається російське слово "образом".
Однак, навіть переклад до слова "слідуючий" – "наступний" для цього вислову неприпустимий. А тому вислів "наступним чином" – не що інше, як калькована форма.
У цьому випадку слід використовувати слово "такий". А тому вислів набуде вигляду – "таким чином"
- не "следующим образом" – а "таким чином".
"Слідуючим образом", як замінити: дивіться відео
Коли вживати "наступний", а коли "такий"
Однозначно позбуваємося слова "слідуючий" зі свого мовлення. А натомість використовуємо слова "наступний" та "такий". Їх треба вживати у конкретних випадках.
Якщо мова іде про порядковість чи послідовність, найближчу подію у часі чи просторі, тоді використовуємо слово "наступний":
- наступний день,
- наступний урок,
- наступний день,
- наступна зупинка,
- наступний у черзі,
- наступне питання.
Це саме ті варіанти, у яких ви, можливо, говорили "слідуючий".
Крім того, залежно від контексту це слово має кілька значень: "дальший", "подальший", "другий".
Їх використовують, коли мовиться про абстрактні явища, що відбувалися чи відбуватимуться після якогось часу, події, частіше вдаються до прикметників дальший, подальший:
- дальше життя,
- другий аргумент,
- подальша доля,
- подальші події,
- подальша робота.
А от слово "такий", використовуємо з переліком або поясненням:
- не наступні факти – а такі факти,
- не з наступних спеціальностей – а з таких спеціальностей,
- заявляти не наступне – а таке.
А замість – сталося наступне, ліпше сказати – сталося ось що.
Вдосконалюйте своє мовлення, говоріть красиво!