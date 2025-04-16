Выражение "следующим образом" не имеет дословного перевода на украинский: узнайте соответствия

Некоторые из русских выражений, оставшихся в украинском языке, не имеют дословного перевода. И этому есть логическое объяснение.

Многие выражения, при дословном переводе с русского, приобретают калькированный вид. Такая ситуация и с фразой "следующим образом". Как она будет звучать на украинском, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток Марии Словолюб.

Смотрите также Вам не "взгрустнулось": как интересно сказать о своем состоянии на украинском

Как будет звучать на украинском "следующим образом"

Как ни прискорбно, но суржик присутствует в речи украинцев. Часто он остался в выражениях или в калькированных переводах к ним. Такая ситуация с выражением "следующим образом" или "слідуючим образом".

Рассмотрим его по частям. Причастие "следующий" невозможно даже теоретически, потому что в украинском языке нет глаголов, от которых можно было бы его образовать. А потому такого слова не существует.

Это самая распространенная ошибка, поскольку причастий, заканчивающихся на -ачий, -ячий, учий, -ючий (бачачий, спящий, слабнучий, читаючий) в украинском языке нет, и это калькированная форма русских слов. Как и в варианте слова "освежающий", которого не существует.

Поэтому, выражение не употребляется и не переводится как "следуючим образом" или "слідуючим чином".

Именно "чином", переводится русское слово "образом".

Однако, даже перевод к слову "следующий" – "наступний" для этого выражения недопустим. А потому выражение "наступним чином" – не что иное, как калькированная форма.

В этом случае следует использовать слово "такой". А потому выражение приобретет вид – "таким чином"

а не "следующим образом" – а "таким чином".

"Следующим образом", как заменить: смотрите видео

Когда употреблять "наступний", а когда "такой"

Однозначно избавляемся от слова "следующий" из своей речи. А вместо этого используем слова наступний" и "такий". Их надо употреблять в конкретных случаях.

Если речь идет о последовательности, ближайшее событие во времени или пространстве, тогда используем слово "наступний":

наступний день,

наступний урок,

наступний день,

наступна зупинка,

наступний у черзі,

наступне питання.

Это именно те варианты, в которых вы, возможно, говорили "следующий".

Кроме того, зависимости от контекста это слово имеет несколько значений: "дальший", "подальший", "другий".

Их используют, когда говорится об абстрактных явлениях, что происходили или будут происходить после какого-то времени, события, чаще прибегают к прилагательным дальний, дальнейший:

дальше життя,

другий аргумент,

подальша доля,

подальші події,

подальша робота.

А вот слово "такий", используем с перечнем или объяснением:

не следующие факты – а "такі факти",

не из следующих специальностей – а "з таких специальностей",

заявлять не следующее – а "таке".

А вместо – "сталося наступне", лучше сказать – "сталося ось що".

Совершенствуйте свою речь, говорите красиво!