Слова далебі, сердега, чаркуватися, достобіса та походеньки: як влучно їх використати

Сьогодні низка українських слів, які вилучила радянська влада, вважаються "книжними" чи "сільськими" і неживими. Але це не так, вони активно вживалися у розмовній мові, але нас змусили про них забути.

Чимало слів "совєти" змусили вважати непрестижними – чи то "сільськими", чи то "панськими", – але це зовсім не так. Саме діалекти та говірки розвивають, зберігають та роблять живою мову. А ще – зберігають зв'язок поколінь. Тому 24 Канал, посилаючись на блог Аліни Острозької, пропонує вам взяти у мовлення кільканадцять цікавезних українських слів.

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Чому б не заговорити цими словами

Ось вам 22 слова для мовного різноманіття. Ці слова – живі, розмовні і активно використовувалися:

Подейкують – розповідають Достобіса – багато, часто Чаркуватися – випиває Гребувати – бути перебірливим, ретельнішим Вдосвіта – на світанку, дуже рано Надудлитися – напитися алкоголю до п'яну Плентатися – пересуватися дуже повільно Недоладний – не такий як треба Панькатися – няньчити, приділяти багато уваги і часу Потурати – виконувати чиїсь бажання Далебі – правду кажучи Нівроку – нічогенько Облудник – не щира, лицемірна людина Викрути – спритні, хитра поведінка Виверти – спритна, хитра дія Переінакшити – перекрутити сказане чи зроблене Сердега – бідолаха Скруха – гнітючий настрій, смуток Зметикувати – зрозуміти, додуматися Походеньки – пригоди під час гуляння Оговтатися – повернутися до нормального стану Нарізно – окремо

А ось приклад розповіді, щоб їх використати:

"Подейкують, цей Петро, достобіса чаркується зі своїми друзями. Замість гребувати, він уже вдосвіта надудлиться і плентається. Таке недоладне! Чого Ірина з ним панькається і вічно потурає йому?! Далебі, нівроку така жінка і зв'язалася з цим облудником. А той постійно свої викрути та виверти їй показує – вічно все переінакшить. А вона, сердега, її аж скруха бере! Одного разу вона зметикувала про його походеньки, то після останнього разу, то аж ледве оговталася. Їм краще нарізно!"

Спробуйте так розповісти: дивіться відео

Так, незвично, – але гарно, динамічно, живо! Так і досі розмовляють у селах, а українська мова – це не лише літературна! Візьміть щось до свого мовлення та здивуйте оточення!