У мережі дискутують щодо слова "кавуська": чи правильно так називати напій

В українській мові можливо створити чимало пестливих варіантів. Втім, не всі вони відповідають правилам словотвору.

Чи правильно утворене слово "кавуська" для назви напою, розповідаємо з посиланням на studfile.net.

Дивіться також Не столиця Канади: що таке "отава", про яку співає Оксана Білозір у "Батьківській пісні"

Чи можна називати цей напій – кавуська?

Українська мова дуже мелодійна й варіативна. І це видно її звучанні та можливостях майже кожне слово утворити у зменшувально-пестливих формах, навіть з негативних, пригадайте, у нас є вороги і воріженьки. І цих пестливих форм може бути декілька і до них, кілька варіантів, які вживаються, але їх не фіксують словники.

Цікавий приклад маємо зі словом "кавуська". Поціновувачі цього напою, часто його називають саме так (про те, який кавовий напій найчастіше обирають українці ми писали раніше). Але чи можливе таке слово, чи це просто мовний покруч?

Слово "кавуська" з погляду українського правопису може бути як правильним, так і неправильним – усе залежить від того, що саме воно означає і як утворене. Розберімося детально.

Передусім важливо зрозуміти: це власна назва чи загальна? Якщо йдеться про назву кав’ярні, бренду або закладу, тоді "Кавуська" – це власна назва, і вона пишеться з великої літери. У такому разі правопис визначається не стільки словотвірною нормою, скільки правилом написання власних назв. А звучання – це справа фантазії автора-власника.

Рецепт смачної кави: дивіться відео

Якщо ж розглядати слово як загальну назву або похідне від "кава", тоді вступають у дію словотвірні правила. Тут основа слова – "кава". І при утворенні нового слід керуватися певними правилами. В українській мові зменшено-пестливі форми утворюються за допомогою суфіксів -к-, -очк-, -оньк-, -уськ- тощо. Наприклад:

мама – мамуся,

дід – дідусь,

дівчина – дівонька,

білка – білочка.

Суфікс -уськ- зазвичай з’являється в утвореннях на кшталт "матуся", "бабуся". Але зверніть увагу: він приєднується не безпосередньо до будь-якого слова, а до певної основи, часто з історичними чергуваннями.

Суфікс -ськ- в українській мові зазвичай утворює прикметники від іменників: Львів – львівський, Полтава – полтавський.

Від слова "кава" нормативно утворюються такі форми:

кава – кавка,

кава – кавочка,

кава – кавуся.

А форма "кавуська" виглядає як утворення з подвійним словотвірним нашаруванням: кава → кавуся → кавуська.

Однак, саме таке слово ми можемо почути у затишних кав'ярнях (чи – "каварнях"?) і слово зрозуміле усім та не викликає відторгнення. Тому, як розмовне – цілком допустиме. Подібні дискусії можна зустріти у відомих соціальних мережах. І дописувачі наголошують, що слово "кавуська", то про настрій, а не про правила.

Кавуська – це про настрій / скриншот допису

Але з мовознавчого погляду тут працюють правила словотвору: правильно, коли це власна назва – магазин "Кавуська", а якщо ж ідеться про нормативну загальну лексику, то така форма не відповідає звичним словотвірним моделям української мови, краще – кавка чи кавуся.

Насолоджуйтеся кавою та називаєйте її як вам смакує, але на письмі, в офіційних текстах, – послуговуйтеся правилами словотвору.