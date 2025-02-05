Слова "точка" та "круг" – калька, суржик чи питомо українські: з'ясуємо тонкощі
- Слова "точка" та "круг" вважаються питомо українськими і використовуються в різних контекстах, зокрема в точних науках та математиці.
- Існує низка спільнокореневих слів, таких як "виднокруг", "кругозір", "кружляти", які підтверджують їхнє українське походження.
Чимало слів в українській мові здаються русизмами чи калькою, однак – це не так. А такі сумніви можуть виникати, тому що маємо спільні, з праслов'янської мови, слова.
Якщо у вас виникали сумніви, чи не русизми слова "точка" та "круг", то 24 Канал пояснює, посилаючись на тікток Аліни Острозької.
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Слова "точка" та "круг" питомо українські
Розділовий знак в українській мові називається крапка, але ми маємо і точку. Слово "точка" в українській мові є – це не суржик і не калька. Його використовують, переважно, у точних науках – точка перетину, точка кипіння, точка замерзання та інші. А також у географії та військовій справі – точка на карті, вогнева точка, дійти до точки.
Та є ще низка словосполучень де фігурує саме слово точка:
- точка доступу,
- бити в одну точку,
- точка в точку,
- точка росту,
- точка неповернення.
Ну і вислів – "зрушити з мертвої точки" – почати діяти чи нарешті отримати результат.
А ще, як доказ, спільнокореневі слова:
- точково,
- уточнювати.
- точно,
- точнісінько.
Точка і круг – точно є в українській мові: дивіться відео
А ще в українській мові є слово "круг". І ним теж послуговуються в точних науках, бо коло – це межа круга.
І звісно – низка спільнокореневих слів зі словом круг:
- виднокруг,
- кругозір,
- кружляти,
- крутити,
- навкруги,
- кружало,
- округ,
- круговерть,
- заокруглений.
Тому, знайте тонкощі своєї мови, послуговуйтеся і пишайтеся нею!