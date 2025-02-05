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5 лютого, 13:51
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Слова "точка" та "круг" – калька, суржик чи питомо українські: з'ясуємо тонкощі

Олеся Кух
Основні тези
  • Слова "точка" та "круг" вважаються питомо українськими і використовуються в різних контекстах, зокрема в точних науках та математиці.
  • Існує низка спільнокореневих слів, таких як "виднокруг", "кругозір", "кружляти", які підтверджують їхнє українське походження.

Чимало слів в українській мові здаються русизмами чи калькою, однак – це не так. А такі сумніви можуть виникати, тому що маємо спільні, з праслов'янської мови, слова.

Якщо у вас виникали сумніви, чи не русизми слова "точка" та "круг", то 24 Канал пояснює, посилаючись на тікток Аліни Острозької.

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Слова "точка" та "круг" питомо українські

Розділовий знак в українській мові називається крапка, але ми маємо і точку. Слово "точка" в українській мові є – це не суржик і не калька. Його використовують, переважно, у точних науках – точка перетину, точка кипіння, точка замерзання та інші. А також у географії та військовій справі – точка на карті, вогнева точка, дійти до точки.

Та є ще низка словосполучень де фігурує саме слово точка:

  • точка доступу,
  • бити в одну точку,
  • точка в точку,
  • точка росту,
  • точка неповернення.

Ну і вислів – "зрушити з мертвої точки" – почати діяти чи нарешті отримати результат.

А ще, як доказ, спільнокореневі слова:

  • точково,
  • уточнювати.
  • точно,
  • точнісінько.

Точка і круг – точно є в українській мові: дивіться відео

А ще в українській мові є слово "круг". І ним теж послуговуються в точних науках, бо коло – це межа круга. 

І звісно – низка спільнокореневих слів зі словом круг:

  • виднокруг,
  • кругозір,
  • кружляти,
  • крутити,
  • навкруги,
  • кружало,
  • округ,
  • круговерть,
  • заокруглений.

Тому, знайте тонкощі своєї мови, послуговуйтеся і пишайтеся нею!