Якщо у вас виникали сумніви, чи не русизми слова "точка" та "круг", то 24 Канал пояснює, посилаючись на тікток Аліни Острозької.

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Слова "точка" та "круг" питомо українські

Розділовий знак в українській мові називається крапка, але ми маємо і точку. Слово "точка" в українській мові є – це не суржик і не калька. Його використовують, переважно, у точних науках – точка перетину, точка кипіння, точка замерзання та інші. А також у географії та військовій справі – точка на карті, вогнева точка, дійти до точки.

Та є ще низка словосполучень де фігурує саме слово точка:

точка доступу,

бити в одну точку,

точка в точку,

точка росту,

точка неповернення.

Ну і вислів – "зрушити з мертвої точки" – почати діяти чи нарешті отримати результат.

А ще, як доказ, спільнокореневі слова:

точково,

уточнювати.

точно,

точнісінько.

Точка і круг – точно є в українській мові: дивіться відео

А ще в українській мові є слово "круг". І ним теж послуговуються в точних науках, бо коло – це межа круга.

І звісно – низка спільнокореневих слів зі словом круг:

виднокруг,

кругозір,

кружляти,

крутити,

навкруги,

кружало,

округ,

круговерть,

заокруглений.

Тому, знайте тонкощі своєї мови, послуговуйтеся і пишайтеся нею!