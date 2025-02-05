Если у вас возникали сомнения, не русизмы ли слова "точка" и "круг", то 24 Канал объясняет, ссылаясь на тикток Алины Острожской.
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Слова "точка" и "круг" исконно украинские
Знак препинания в украинском языке называется "крапка", но мы имеем и точку. Слово "точка" в украинском языке есть – это не суржик и не калька. Его используют, преимущественно, в точных науках – точка пересечения, точка кипения, точка замерзания и другие. А также в географии и военном деле – точка на карте, огневая точка, дойти до точки.
И есть еще ряд словосочетаний где фигурирует именно слово точка:
- точка доступа,
- бить в одну точку,
- точка в точку,
- точка роста,
- точка невозврата.
Ну и выражение – "зрушити з мертвої точки" – начать действовать или наконец-то получить результат.
А еще, как доказательство, однокоренные слова:
- "точково",
- "уточнювати".
- "точно",
- "точнісінько".
Точка и круг – точно есть в украинском языке: смотрите видео
А еще в украинском языке есть слово "круг". И им тоже пользуются в точных науках, потому что коло – это граница круга.
И конечно – ряд однокоренных слов со словом круг:
- "виднокруг",
- "кругозір",
- "кружляти",
- "крутити",
- "навкруги",
- "кружало",
- "округ",
- "круговерть",
- "заокруглений".
Поэтому, знайте тонкости своего языка, пользуйтесь и гордитесь им!