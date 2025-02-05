Если у вас возникали сомнения, не русизмы ли слова "точка" и "круг", то 24 Канал объясняет, ссылаясь на тикток Алины Острожской.

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Слова "точка" и "круг" исконно украинские

Знак препинания в украинском языке называется "крапка", но мы имеем и точку. Слово "точка" в украинском языке есть – это не суржик и не калька. Его используют, преимущественно, в точных науках – точка пересечения, точка кипения, точка замерзания и другие. А также в географии и военном деле – точка на карте, огневая точка, дойти до точки.

И есть еще ряд словосочетаний где фигурирует именно слово точка:

  • точка доступа,
  • бить в одну точку,
  • точка в точку,
  • точка роста,
  • точка невозврата.

Ну и выражение – "зрушити з мертвої точки" – начать действовать или наконец-то получить результат.

А еще, как доказательство, однокоренные слова:

  • "точково",
  • "уточнювати".
  • "точно",
  • "точнісінько".

Точка и круг – точно есть в украинском языке: смотрите видео

А еще в украинском языке есть слово "круг". И им тоже пользуются в точных науках, потому что коло – это граница круга.

И конечно – ряд однокоренных слов со словом круг:

  • "виднокруг",
  • "кругозір",
  • "кружляти",
  • "крутити",
  • "навкруги",
  • "кружало",
  • "округ",
  • "круговерть",
  • "заокруглений".

Поэтому, знайте тонкости своего языка, пользуйтесь и гордитесь им!