Если у вас возникали сомнения, не русизмы ли слова "точка" и "круг", то 24 Канал объясняет, ссылаясь на тикток Алины Острожской.

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Слова "точка" и "круг" исконно украинские

Знак препинания в украинском языке называется "крапка", но мы имеем и точку. Слово "точка" в украинском языке есть – это не суржик и не калька. Его используют, преимущественно, в точных науках – точка пересечения, точка кипения, точка замерзания и другие. А также в географии и военном деле – точка на карте, огневая точка, дойти до точки.

И есть еще ряд словосочетаний где фигурирует именно слово точка:

точка доступа,

бить в одну точку,

точка в точку,

точка роста,

точка невозврата.

Ну и выражение – "зрушити з мертвої точки" – начать действовать или наконец-то получить результат.

А еще, как доказательство, однокоренные слова:

"точково",

"уточнювати".

"точно",

"точнісінько".

Точка и круг – точно есть в украинском языке: смотрите видео

А еще в украинском языке есть слово "круг". И им тоже пользуются в точных науках, потому что коло – это граница круга.

И конечно – ряд однокоренных слов со словом круг:

"виднокруг",

"кругозір",

"кружляти",

"крутити",

"навкруги",

"кружало",

"округ",

"круговерть",

"заокруглений".

Поэтому, знайте тонкости своего языка, пользуйтесь и гордитесь им!