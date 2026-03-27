Ці 5 українських слів були репресовані "совітами": пора повертати їх у вжиток

Українська мова у ХХ столітті зазнала кількох чисток і адаптацій, через які ми не знаємо питомих слів. Але сьогодні мовознавці знову повертають їх до життя.

Добірку слів, які у нас вилучили та замінили, пропонуємо з посиланням на репетиторку з української мови Ірину Ваврик.

Які слова більшість людей і не чули?

Українська мова – це не лише засіб спілкування, а й носій культурної пам’яті та ідентичності. Проте багато її слів ми сьогодні не знаємо або майже не вживаємо. Причина цього – цілеспрямована мовна політика радянської влади, яка прагнула уніфікувати простір під російську мову.

У радянський час значну кількість питомих українських слів вилучали зі словників, замінювали кальками з російської або оголошували "діалектизмами" й "неправильними". Це стосувалося як побутової лексики, так і термінів у науці, техніці, адміністрації. Таким чином, мова втрачала багатство і природність, а люди поступово звикали до суржику чи русизмів.

Але сьогодні вивчення старих словників та повернення до мовлення забутих і заборонених слів – це своєрідна місія мовознавців та філологів. Вони щоразу пропонують цікаві добірки, які вражають своєю незвичністю.

Чи знаєте ви ці слова на літеру "в":

було: вагало або хитун → маятник,

було: валок → циліндр,

було: вдача → властивість,

було: виїмок → виняток,

було: вигріння → вивітрювання.

Вилучення слів було не випадковим – воно мало на меті послабити мовну ідентичність, зробити українську менш самобутньою.

Цікаво! Що слово "валок" у словниках ви можете зустріти у кількох значеннях, і переважно технічних термінів. Від нього пішло і слово "вальниця", для позначення підшипника, про нього ми писали раніше.

Те, що ми сьогодні не знаємо багатьох українських слів, є наслідком історичної мовної політики, спрямованої на знищення автентичності. Усвідомлення цього дає нам силу відновлювати забуті слова, повертати їх у мовлення й освіту. Адже кожне слово – це ниточка до нашої культури, пам’яті та свободи.