Ці 5 українських слів були репресовані "совітами": пора повертати їх у вжиток
- У ХХ столітті українська мова зазнала численних чисток, що призвело до вилучення багатьох питомих слів зі словників.
- Сьогодні мовознавці працюють над відновленням забутих слів, які відновлюють культурну пам’ять та ідентичність українців.
Українська мова у ХХ столітті зазнала кількох чисток і адаптацій, через які ми не знаємо питомих слів. Але сьогодні мовознавці знову повертають їх до життя.
Добірку слів, які у нас вилучили та замінили, пропонуємо з посиланням на репетиторку з української мови Ірину Ваврик.
Які слова більшість людей і не чули?
Українська мова – це не лише засіб спілкування, а й носій культурної пам’яті та ідентичності. Проте багато її слів ми сьогодні не знаємо або майже не вживаємо. Причина цього – цілеспрямована мовна політика радянської влади, яка прагнула уніфікувати простір під російську мову.
У радянський час значну кількість питомих українських слів вилучали зі словників, замінювали кальками з російської або оголошували "діалектизмами" й "неправильними". Це стосувалося як побутової лексики, так і термінів у науці, техніці, адміністрації. Таким чином, мова втрачала багатство і природність, а люди поступово звикали до суржику чи русизмів.
Але сьогодні вивчення старих словників та повернення до мовлення забутих і заборонених слів – це своєрідна місія мовознавців та філологів. Вони щоразу пропонують цікаві добірки, які вражають своєю незвичністю.
Чи знаєте ви ці слова на літеру "в":
було: вагало або хитун → маятник,
було: валок → циліндр,
було: вдача → властивість,
було: виїмок → виняток,
було: вигріння → вивітрювання.
Вилучення слів було не випадковим – воно мало на меті послабити мовну ідентичність, зробити українську менш самобутньою.
Цікаво! Що слово "валок" у словниках ви можете зустріти у кількох значеннях, і переважно технічних термінів. Від нього пішло і слово "вальниця", для позначення підшипника, про нього ми писали раніше.
Те, що ми сьогодні не знаємо багатьох українських слів, є наслідком історичної мовної політики, спрямованої на знищення автентичності. Усвідомлення цього дає нам силу відновлювати забуті слова, повертати їх у мовлення й освіту. Адже кожне слово – це ниточка до нашої культури, пам’яті та свободи.