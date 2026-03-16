13 українських слів, в яких не потрібно ставити апостроф: де найчастіше помиляються

В українській мові є слова з апострофом, а є без, хоча видається, що він потрібен. І саме у цих словах найчастіше припускаються помилки, ставлячи апостроф.

Яким правилом керуватися, щоб не припускатися помилки, розповідаємо з посиланням на ZNO.if.ua.

У яких словах апостроф не потрібен – де найчастіше роблять помилку?

Українська мова одна з небагатьох, яка має такий розділовий знак як апостроф. Крім того, апостроф використовується для позначення м'якості слава, а не його короткої форми, як-от в англійській мові.

Правила чітко визначають випадки вживання апострофа. Навіть існує мнемонічна фраза, яка полегшує запам'ятовування правила – МаВПи БуФ. А правило говорить, що після губних приголосних М, В, П, Б, Ф перед голосними Я, Ю, Є, Ї пишеться апостроф. Наприклад: м'яч, п'ять, б'ють, жираф'ячий.

Цікаво! Апостроф у словах, при друкуванні, на клавіатурі можна поставити двома способами (якщо немає спеціальної клавіші): 1) переключати на англійську розкладку; 2) Alt+0146.

Однак існують слова, у яких виникає сумнів: ставити тут апостроф чи ні, і на практиці багато хто ставить його "про всяк випадок". Через це з’являються поширені помилки. Розглянемо слова, де апостроф не потрібен, хоча їх часто пишуть неправильно.

Слова, які точно пишуться без апострофа:

свято (не св’ято) святий (не св’ятий) священник (не св'ященник) цвях (не цв’ях) цвіркун (не цв’іркун) дзвякнути (не дзв’якнути) духмяний (не духм’яний) тьмяний (не тьм’яний) морквяний (не моркв’яний) буряний (не бур’яний) мавпячий (не мавп’ячий) рутвяний (не рутв'яний) горохвяний (не горохв'яний)

Тут апостроф не потрібен

А керуємося ми правилом зафіксованим в "Українському правописі" (2019): у цих словах губні приголосні (б, п, в, м, ф) або р стоять не перед я, ю, є, ї безпосередньо, або перед ними є інший приголосний. Тому звук [й] не відокремлюється, і апостроф не потрібен.

Наприклад:

свято → перед я стоїть сполучення св , а не лише в ;

морквяний → перед я є поєднання кв ;

мавпячий → перед я стоїть п, але перед ним є інший приголосний.

Тож якщо перед я, ю, є, ї стоїть два приголосні – апостроф не потрібен.

Ще один випадок, коли апостроф не пишеться: коли я, ю позначають пом'якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь, бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш, Барбюс, Бюффон, Вюртемберг, Мюллер, Гюго, Рюдберг.

І перед йо, апостроф теж не пишеться: курйоз, серйозний.

Тепер ви точно все знаєте про апостроф!