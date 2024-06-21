Не кажіть "Словакія": як правильно назвати країну українською

Збірна України з футболу реабілітувалася перед уболівальними за ганебну поразку від Румунії на старті фінальної частини Євро-2024. У другому матчі у межах групового турніру 21 червня "синьо-жовтні" перемогли ще одну нашу країну-сусідку.

Підопічні Реброва закарбували рахунок 2-1 у матчі і не втратили шанси на вихід із групи. А суперником нашої національної команди у другому турі була збірна Словаччини.

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Як не варто називати Словаччину

Так, Освіта 24 розкаже, як правильно називати ще одну нашу країну-сусідку.

І так – саме збірна Словаччини. А не "Словакії", як любить казати чимало українців. "Словакія" – це суржикова назва цієї країни. Її не варто вживати.

Хоча, змагалися у матчі за перемогу гравці нашої збірної зі "словаками".

Ми ж бажаємо "синьо-жовтим" активної підготовки до вирішальної гри з бельгійцями, завершити гру на груповій стадії ще однією перемогою та продовжити свій переможний шлях футбольними полями Німеччини на цьому Євро.

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