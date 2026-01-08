Онлайн-словник неологізмів та сленгу сучасної мови "Мислово" назвав слово 2025 року в Україні. Також оголосили й антислово.

Словом року у нашій державі стали "переговори". Про це йдеться на сайті словника, інформує 24 Канал.

Цікаво Яке слово стало топовим у 2025 році за версією Оксфордського словника

Що відомо про слово 2025 року в Україні?

Найвищий інтерес у суспільства слово викликало в середині травня. Тоді відбулися перші з 2022 року прямі перемовини української і російської делегацій.

У словнику також зазначили, що паралельно зі словом "переговори" вживається питомо українське "перемовини". Проте перше слово значно переважає у мовленні як спадок радянської лексикографії.

Іншими важливим словами року стали:

Мідас – назва операції НАБУ і САП з викриття корупції в "Енергоатомі".

Картонки – через протести липня – серпня проти обмеження незалежності НАБУ і САП.

Кілзона – зона ураження на лінії фронту, яка постійно розширюється через розвиток безпілотних технологій.

Інфільтрація — тактика просочування невеликими групами піхоти крізь лінію бойового зіткнення, яка стала основною тактикою росіян у 2025 році.

НРК – наземні роботизовані комплекси, які почали масово використовувати для евакуації поранених та у штурмових діях.

Справедливість – зокрема у таких висловах: "справедливий мир" і "справедлива мобілізація".

Виснаження – через війну на виснаження, в яку переросла російсько-українська війна.

Брехня – в "Мислово" описують його як невід'ємну частину (пост)радянської управлінської культури, яка має особливо трагічні наслідки на лінії фронту.

Don't push the horses – фраза боксера Олександра Усика після другої перемоги над британцем Даніелем Дюбуа.

Яке слово обрали антисловом року?

2025 року словник також виокремив антислово (антифразу). Ним стала фраза "прийду за кожним". Її генеральний прокурор України Руслан Кравченко використав у дописі 12 грудня. Тоді він заперечував чутки про свою відставку, що поширилися в телеграм-каналах.

У 2024 році словом року була "бусифікація".

До теми Назвали слово 2025 року за версією Collins Dictionary

Яке слово стало топовим у 2025 році за версією Оксфордського словника?

Оксфордський словник вже назвав слово 2025 року. Це словосполучення rage bait.