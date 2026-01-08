  • Дослівний переклад – приманка для гніву, повідомили на сайті словника.
  • Це словосполучення означає онлайн-контент, створений, аби викликати обурення й агресію у користувачів соцмереж, щоб збільшити перегляди, кліки та взаємодію з дописом чи сторінкою.
  • Уперше "rage bait" використали в інтернеті ще 2002 року, щоб позначити певну реакцію водія на мигання фарами іншого водія, що просить його пропустити.
  • Згодом це слово стало сленговим. Його почали вживати для опису вірусних твітів, часто з метою критики цілих мереж контенту.