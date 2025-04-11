Як легко вас "спантеличити" – а чи знаєте значення цього слова
- Вираз "збити з пантелику" означає дезорієнтувати чи збити з шляху.
- Слово "пантелик" використовувалось у літературі та почало реєструватись у словниках після публікації "Енеїди".
Почувались розгублено від раптових чи несподіваних слів або вчинків – так-от, вас "збили з пантелику". Звідки взялося це чудернацьке слово?
Деякі слова, які вживають чи можна знайти в літературі не так просто знайти у словнику. Цікава історія і у слова "пантелик", яку розповість 24 Канал, посилаючись на тікток @show_rami.
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Що таке "пантелик"
Хоч раз, але ви точно чули вираз "мене збило з пантелику" чи "я спантеличений". Хоча б з телебачення, але точно чули. Пояснення виразу "збити з пантелику" можна зустріти і на НМТ.
Отож, "збити з пантелику" ("спантеличити"), означає дезорієнтувати, заморочити голову, вивести з рівноваги, збентежити, заплутати, збити зі шляху.
Тобто, "пантелик" – можна пояснити як глузд, ясне бачення, рівновага.
Яке походження у слова "пантелик"
А от походження у слова цікаве. Інтернет може пояснювати походження слова як чеське, словацьке чи польське. Дослідниця Людмила Даниленко присвятила цій темі статтю, у якій описала варіанти походження слова та як воно поширювалося.
У польських джерелах слово вперше згадується у 1851 році, а саме у творі Юзефа Крашевського "Комедіанти" – "Musi hrabia mieć resursa i nadzieje ukryte! Inaczej zbiłby się z pantałyku, a trzyma się ostro".
Перше використання слова зафіксоване у творі Івана Котляревського "Енеїда", що був опублікований у 1798 році.
В "Енеїді" Котляревського богиня Юнона просить бога вітрів Еола потопити Енеєві кораблі, а тому рядок "Ізбий Енея з пантелику" тлумачиться, як "збий з дороги, з морської дороги – з путі. Слово путь пов’язане з такими словами того самого кореня, як "путик, пуття, путній, безпутство".
Що таке "пантелик": дивіться відео
Після виходу у світ Енеїди І. Котляревського слово "пантелик" починають реєструвати словники:
- праця О.П. Павловського Грамматика малороссийского наречия (1818 рік), в якій слово глузд тлумачилося як "сила, розум".
- автор збірки малоросійських прислів’їв і приказок В.Н. Смирницький подав форму "збывся зъ пантылыку"
- М.В. Гоголь в Лексиконі малоросійському (містив близько 400 слів) записав: "панталик, глузд".
У ХІХ столітті при використанні слова пантелик, у листах чи статтях його брали у лапки – "пантелик", як цитату.
Можливо, Іван Котляревський "підгледів" це слово у народу, а можливо і придумав. Як і ще кілька слів, які вперше згадуються у його творі – "несамовитий", "приміта", "розтовкти", "угамуватися".
Хай там що, слово увійшло в мовлення та літературу. Ось його приклади вживання:
- "Зайчиха як почала петляти по лісі туди-сюди, — і зовсім збила їх з пантелику. Цього разу мисливці нікого не вбили" (Оксана Іваненко);
- "Мої господині так звикли до моєї появи в суботні вечори, що прихід у середу збив їх з пантелику" (Микола Тарновський);
- "Може, якимсь питанням збити її з пантелику, не дати першій заговорити..." (Михайло Стельмах).
Не перестаєш дивуватися вигадливості українців – якщо не вистачає слів для пояснення, то вони їх вигадають, як, наприклад, вислів "кіно і німці".
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