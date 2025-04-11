Як легко вас "спантеличити" – а чи знаєте значення цього слова

Почувались розгублено від раптових чи несподіваних слів або вчинків – так-от, вас "збили з пантелику". Звідки взялося це чудернацьке слово?

Деякі слова, які вживають чи можна знайти в літературі не так просто знайти у словнику. Цікава історія і у слова "пантелик", яку розповість 24 Канал, посилаючись на тікток @show_rami.

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Що таке "пантелик"

Хоч раз, але ви точно чули вираз "мене збило з пантелику" чи "я спантеличений". Хоча б з телебачення, але точно чули. Пояснення виразу "збити з пантелику" можна зустріти і на НМТ.

Отож, "збити з пантелику" ("спантеличити"), означає дезорієнтувати, заморочити голову, вивести з рівноваги, збентежити, заплутати, збити зі шляху.

Тобто, "пантелик" – можна пояснити як глузд, ясне бачення, рівновага.

Яке походження у слова "пантелик"

А от походження у слова цікаве. Інтернет може пояснювати походження слова як чеське, словацьке чи польське. Дослідниця Людмила Даниленко присвятила цій темі статтю, у якій описала варіанти походження слова та як воно поширювалося.

У польських джерелах слово вперше згадується у 1851 році, а саме у творі Юзефа Крашевського "Комедіанти" – "Musi hrabia mieć resursa i nadzieje ukryte! Inaczej zbiłby się z pantałyku, a trzyma się ostro".

Перше використання слова зафіксоване у творі Івана Котляревського "Енеїда", що був опублікований у 1798 році.

В "Енеїді" Котляревського богиня Юнона просить бога вітрів Еола потопити Енеєві кораблі, а тому рядок "Ізбий Енея з пантелику" тлумачиться, як "збий з дороги, з морської дороги – з путі. Слово путь пов’язане з такими словами того самого кореня, як "путик, пуття, путній, безпутство".

Що таке "пантелик": дивіться відео

Після виходу у світ Енеїди І. Котляревського слово "пантелик" починають реєструвати словники:

праця О.П. Павловського Грамматика малороссийского наречия (1818 рік), в якій слово глузд тлумачилося як "сила, розум". автор збірки малоросійських прислів’їв і приказок В.Н. Смирницький подав форму "збывся зъ пантылыку" М.В. Гоголь в Лексиконі малоросійському (містив близько 400 слів) записав: "панталик, глузд".

У ХІХ столітті при використанні слова пантелик, у листах чи статтях його брали у лапки – "пантелик", як цитату.

Можливо, Іван Котляревський "підгледів" це слово у народу, а можливо і придумав. Як і ще кілька слів, які вперше згадуються у його творі – "несамовитий", "приміта", "розтовкти", "угамуватися".

Хай там що, слово увійшло в мовлення та літературу. Ось його приклади вживання:

"Зайчиха як почала петляти по лісі туди-сюди, — і зовсім збила їх з пантелику. Цього разу мисливці нікого не вбили" (Оксана Іваненко);

"Мої господині так звикли до моєї появи в суботні вечори, що прихід у середу збив їх з пантелику" (Микола Тарновський);

"Може, якимсь питанням збити її з пантелику, не дати першій заговорити..." (Михайло Стельмах).

Не перестаєш дивуватися вигадливості українців – якщо не вистачає слів для пояснення, то вони їх вигадають, як, наприклад, вислів "кіно і німці".

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