От "прям" зараз позбудьтесь цього слова-паразита: ми знаємо безліч влучних відповідників

Помічали, що деякі люди використовують слово "прям". А що воно означає і чому з'явилося у нашій мові цікавилися?

Слово "прям" є досить поширеним і його використовують як слово-паразит. А як його можна замінити, з'ясовує 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською", посилаючись на тікток мовознавиці Марії Словолюб.

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Що означає те слово "прям"

Слово "прям" – не має конкретного значення. Воно у розмові використовується як підсилювальна частка – емоційне доповнення змісту розмови чи заперечення чогось. Але важливо, що дане слово – русизм. Тому його варто замінити українськими відповідниками – а їх чимало.

Типові конструкції зі словом "прям" та якими словами їх варто замінити.

Якщо це заперечення:

прямо так "Ага, прям так взяли на роботу" – просто так "Ага, просто так взяли на роботу".

Якщо це вказівка на щось:

прям так – саме так / дійсно так "Саме так, як я хотів"; "Саме те, що я хотів"; "Це дійсно те, що вам підходить".

прям туда – прямо туди, просто туди.

Якщо це емоційне підсилення:

прям дорого / прям круто / прям гарно / прям чесно

Тут слово "прям" підсилює щирість чи захоплення, чи симпатію. А тому можемо використати українські відповідники:

дійсно;

справді;

напрочуд;

вельми;

доволі;

вкрай;

надзвичайно.

"Це дійсно правда";

"Це справді мені до вподоби";

"Напрочуд гарно";

"Вельми чесно";

"Надзвичайно круто / гарно".

Чи не найпоширенішу фразу "Прям не знаю!" замініть на:

Просто не знаю!,

Геть не знаю!,

Навіть не знаю!

Що сказати!

Вовіть не знаю!

Чим можна замінити "прям": дивіться відео

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