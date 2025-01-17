От "прям" зараз позбудьтесь цього слова-паразита: ми знаємо безліч влучних відповідників
- Слово "прям" є русизмом і використовується як підсилювальна частка в розмові без конкретного значення.
- Його можна замінити українськими відповідниками, такими як "дійсно", "справді", "напрочуд", "вельми" тощо.
Помічали, що деякі люди використовують слово "прям". А що воно означає і чому з'явилося у нашій мові цікавилися?
Слово "прям" є досить поширеним і його використовують як слово-паразит. А як його можна замінити, з'ясовує 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською", посилаючись на тікток мовознавиці Марії Словолюб.
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Що означає те слово "прям"
Слово "прям" – не має конкретного значення. Воно у розмові використовується як підсилювальна частка – емоційне доповнення змісту розмови чи заперечення чогось. Але важливо, що дане слово – русизм. Тому його варто замінити українськими відповідниками – а їх чимало.
Типові конструкції зі словом "прям" та якими словами їх варто замінити.
Якщо це заперечення:
прямо так "Ага, прям так взяли на роботу" – просто так "Ага, просто так взяли на роботу".
Якщо це вказівка на щось:
прям так – саме так / дійсно так "Саме так, як я хотів"; "Саме те, що я хотів"; "Це дійсно те, що вам підходить".
прям туда – прямо туди, просто туди.
Якщо це емоційне підсилення:
прям дорого / прям круто / прям гарно / прям чесно
Тут слово "прям" підсилює щирість чи захоплення, чи симпатію. А тому можемо використати українські відповідники:
- дійсно;
- справді;
- напрочуд;
- вельми;
- доволі;
- вкрай;
- надзвичайно.
"Це дійсно правда";
"Це справді мені до вподоби";
"Напрочуд гарно";
"Вельми чесно";
"Надзвичайно круто / гарно".
Чи не найпоширенішу фразу "Прям не знаю!" замініть на:
- Просто не знаю!,
- Геть не знаю!,
- Навіть не знаю!
- Що сказати!
- Вовіть не знаю!
Чим можна замінити "прям": дивіться відео
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