УКР РУС
17 січня 2025, 14:06
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От "прям" зараз позбудьтесь цього слова-паразита: ми знаємо безліч влучних відповідників

Олеся Кух
Основні тези
  • Слово "прям" є русизмом і використовується як підсилювальна частка в розмові без конкретного значення.
  • Його можна замінити українськими відповідниками, такими як "дійсно", "справді", "напрочуд", "вельми" тощо.

Помічали, що деякі люди використовують слово "прям". А що воно означає і чому з'явилося у нашій мові цікавилися?

Слово "прям" є досить поширеним і його використовують як слово-паразит. А як його можна замінити, з'ясовує 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською", посилаючись на тікток мовознавиці Марії Словолюб.

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Що означає те слово "прям"

Слово "прям" – не має конкретного значення. Воно у розмові використовується як підсилювальна частка емоційне доповнення змісту розмови чи заперечення чогось. Але важливо, що дане слово – русизм. Тому його варто замінити українськими відповідниками – а їх чимало.

Типові конструкції зі словом "прям" та якими словами їх варто замінити.

Якщо це заперечення: 

прямо так "Ага, прям так взяли на роботу" – просто так "Ага, просто так взяли на роботу".

Якщо це вказівка на щось: 

прям таксаме так / дійсно так "Саме так, як я хотів"; "Саме те, що я хотів"; "Це дійсно те, що вам підходить".

прям тудапрямо туди, просто туди.

Якщо це емоційне підсилення:

прям дорого / прям круто / прям гарно / прям чесно

Тут слово "прям" підсилює щирість чи захоплення, чи симпатію. А тому можемо використати українські відповідники:

  • дійсно;
  • справді;
  • напрочуд;
  • вельми;
  • доволі;
  • вкрай;
  • надзвичайно.

"Це дійсно правда";

"Це справді мені до вподоби";

"Напрочуд гарно";

"Вельми чесно";

"Надзвичайно круто / гарно".

Чи не найпоширенішу фразу "Прям не знаю!" замініть на:

  • Просто не знаю!,
  • Геть не знаю!,
  • Навіть не знаю!
  • Що сказати!
  • Вовіть не знаю!

 Чим можна замінити "прям": дивіться відео

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