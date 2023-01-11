Славнозвісне послання росіянам: в Україні назвали головне слово 2022 року

В Україні визначили головне слово минулого року. Ним стала славнозвісна фраза українських воїнів.

Так, словом 2022 року за версією словника "Мислово" стала фраза "русский военный корабль, иди на х*й". Саме її вимовив український захисник острова Зміїний російським окупантам.

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В Україні назвали головне слово 2022 року

Вищезгадана фраза встигла стати лейтмотивом спротиву нашої держави агресору.

Іронічним є те, що фраза року – питомо російська у час, коли агресор напав на Україну.

Загалом усі слова-претенденти у 2022 році були пов'язані саме з війною. Зокрема, такі:

доброго вечора, ми з України! – ще один культовий мем війни;

– ще один культовий мем війни; катастрофа – саме такою є війна для мільйонів людей;

– саме такою є війна для мільйонів людей; біженці/переселенці – мільйони українців покинули через війну свій дім;

– мільйони українців покинули через війну свій дім; ЗСУ – як символ віри українців у перемогу;

– як символ віри українців у перемогу; волонтер, доброволець – тисячі людей об'єдналися у боротьбі проти ворога;

– тисячі людей об'єдналися у боротьбі проти ворога; геноцид, терор – російсько-українська війна має геноцидний характер; також Росія застосовує терор;

– російсько-українська війна має геноцидний характер; також Росія застосовує терор; допомога — міждержавна та міжлюдська допомога мали надзвичайне значення для українського спротиву.

До речі, словник "Мислово" створили у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови.

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Які слова перемагали у минулі роки

"Мислово" обирає слово року вдесяте. Основними критеріями є популярність та соціальна важливість слова.

У минулі роки вибрали такі слова року: