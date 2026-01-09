Сніговий чи сніжний: вчителька пояснила, у чому відмінність між словами

В українській мові є слова, дуже схожі за звучанням та походженням, але мають різні відтінки змісту. Тому важливо їх не плутати.

Про різницю між словами "сніговий" і "сніжний" розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

Дивіться також Як сказати "снігур" українською: чи це єдина назва пташки

Сніговий та сніжний – чим різняться слова?

Уже кілька тижнів Україну засніжило. І чимало новин та розповідей пов'язано зі снігом – від мандрівок, канікул, відпочинку, до стану міст та фронту, які засипало снігом.

Деколи можна зустріти помилку, як описують ситуацію, плутаючи два слова – сніговий та сніжний. Тому пояснимо, у чому різниця між словами, які є не зовсім синонімами.

У літературній мові важливо розрізняти ці прикметники, адже вони мають різні стилістичні відтінки.

Сніговий – це прикметник, який позначає те, що утворене зі снігу або пов’язане зі снігом – снігова пороша, снігова куля і, звісно, снігова баба , яку так люблять ліпити діти.

– це прикметник, який позначає те, що утворене зі снігу або пов’язане зі снігом – і, звісно, , яку так люблять ліпити діти. Сніжний – багатий на сніг, подібний до снігу; покритий снігом – сніжна зима, сніжна дорога, сніжний день, сніжна скатертина.

У Словнику української мови прикметник "сніговий" частіше вживається у технічних чи природничих контекстах – "снігова лавина", "снігова буря".

Вона залюбки каталася по доріжках у сквері і спускалася там з невеличкої снігової гірки". (Наталя Забіла).

"Не забарилася снігова стіна вирости кругом хати…". (Панас Мирний).

"Стояла холодна, снігова зима". (Михайло Коцюбинський).

А "сніжний" – у художніх і поетичних – "сніжний ранок", "сніжна білизна".

"Одного сніжного дня, коли вся комуна лежала під заметами, знову приїхав Ладнов". (Іван Микитенко).

"Сонце хилилось уже на захід і кривавим блиском обливало сніжні полонини". (Іван Франко).

"Мечик ураз розігнався, випередив Віктора і пішов перший цілиною, здіймаючи сніжний пил". (Олесь Донченко).

Чим різняться слова: дивіться відео

Мовознавці наголошують: "сніговий" має конкретне значення, пов’язане з матеріалом чи явищем, а "сніжний" – образне, стилістично багатше. У мовних блогах та відео пояснюють, що плутати ці слова – поширена помилка, адже вони хоч і близькі, але не взаємозамінні.

Важлива різниця між сніговий і сніжний / Мова – ДНК нації

Тому для ваших блогів, де ви описуєте зимові пригоди зверніть увагу на цю різницю. А зимових пригод і відпочинку чимало від активного – катання на санчатах, лижах чи ковзанах до спокійних прогулянок парком, чи лісом.

Подібних слів в українській мові чимало, як-от лікувати та лічити, про які 24 Канал писав раніше.

Отже, "сніговий" – це про матеріал і явище, "сніжний" – про образ і красу. У наукових і технічних текстах варто використовувати "сніговий", а в художніх і поетичних – "сніжний". Це тонке розрізнення допомагає уникати мовних помилок і збагачує стилістику української мови.