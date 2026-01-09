Сніговий чи сніжний: вчителька пояснила, у чому відмінність між словами
- Слова "сніговий" та "сніжний" в українській мові мають різні значення: "сніговий" стосується матеріалу чи явища, а "сніжний" має образне та стилістичне значення.
- Використання "сніговий" рекомендовано в технічних та наукових текстах, а "сніжний" – в художніх та поетичних.
В українській мові є слова, дуже схожі за звучанням та походженням, але мають різні відтінки змісту. Тому важливо їх не плутати.
Про різницю між словами "сніговий" і "сніжний" розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.
Сніговий та сніжний – чим різняться слова?
Уже кілька тижнів Україну засніжило. І чимало новин та розповідей пов'язано зі снігом – від мандрівок, канікул, відпочинку, до стану міст та фронту, які засипало снігом.
Деколи можна зустріти помилку, як описують ситуацію, плутаючи два слова – сніговий та сніжний. Тому пояснимо, у чому різниця між словами, які є не зовсім синонімами.
У літературній мові важливо розрізняти ці прикметники, адже вони мають різні стилістичні відтінки.
- Сніговий – це прикметник, який позначає те, що утворене зі снігу або пов’язане зі снігом – снігова пороша, снігова куля і, звісно, снігова баба, яку так люблять ліпити діти.
- Сніжний – багатий на сніг, подібний до снігу; покритий снігом – сніжна зима, сніжна дорога, сніжний день, сніжна скатертина.
У Словнику української мови прикметник "сніговий" частіше вживається у технічних чи природничих контекстах – "снігова лавина", "снігова буря".
- Вона залюбки каталася по доріжках у сквері і спускалася там з невеличкої снігової гірки". (Наталя Забіла).
- "Не забарилася снігова стіна вирости кругом хати…". (Панас Мирний).
- "Стояла холодна, снігова зима". (Михайло Коцюбинський).
А "сніжний" – у художніх і поетичних – "сніжний ранок", "сніжна білизна".
- "Одного сніжного дня, коли вся комуна лежала під заметами, знову приїхав Ладнов". (Іван Микитенко).
- "Сонце хилилось уже на захід і кривавим блиском обливало сніжні полонини". (Іван Франко).
- "Мечик ураз розігнався, випередив Віктора і пішов перший цілиною, здіймаючи сніжний пил". (Олесь Донченко).
Чим різняться слова: дивіться відео
Мовознавці наголошують: "сніговий" має конкретне значення, пов’язане з матеріалом чи явищем, а "сніжний" – образне, стилістично багатше. У мовних блогах та відео пояснюють, що плутати ці слова – поширена помилка, адже вони хоч і близькі, але не взаємозамінні.
Важлива різниця між сніговий і сніжний / Мова – ДНК нації
Тому для ваших блогів, де ви описуєте зимові пригоди зверніть увагу на цю різницю. А зимових пригод і відпочинку чимало від активного – катання на санчатах, лижах чи ковзанах до спокійних прогулянок парком, чи лісом.
Отже, "сніговий" – це про матеріал і явище, "сніжний" – про образ і красу. У наукових і технічних текстах варто використовувати "сніговий", а в художніх і поетичних – "сніжний". Це тонке розрізнення допомагає уникати мовних помилок і збагачує стилістику української мови.