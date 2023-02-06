Спростовуємо міфи: як легше опанувати іноземну мову дітям-біженцям

Діти при цьому зіштовхуються із проблемою незнання місцевої мови. Які існують міфи та як можна швидше опанувати іноземну мову, читайте у матеріалі.

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Які існують міфи про опанування іноземної мови

Треба зосередитися лише на опануванні місцевої мови

Насправді опанувати іноземну мову можна лише завдяки рідній. Як свідчать результати досліджень, діти, які спілкуються багатьма мовами, є більш інтелектуально гнучкими, мають більший словниковий запас та краще розвинені навички комунікації. Так, якщо дитина вчить чужу мову, вона має читати, говорити і писати у той же час рідною. А не занурюватися повністю у чуже мовне середовище.

Відтак батьки повинні стежити, аби дитина за кордоном займалася і українською мовою. Зокрема, варто отримати доступ до підручників із рідної школи.