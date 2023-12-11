Заступник Лісового розповів, якою буде старша профільна школа

У 2027 році в Україні стартує реформа старшої профільної школи. Однак вже з 2025 року запустять пілотний проєкт.

Його реалізовуватимуть протягом 2 років. Про це повідомив заступник очільника Міносвіти Андрій Сташків під час семінару.

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Посадовець зазначив, що це одночасно є викликом для української системи освіти та можливістю підготувати потрібні матеріали і погодити необхідні зміни. У 2027 році у 10-ті класи прийдуть чинні 6-класники. Вони вже закінчаться 12 клас у 2030 році.



Якою буде старша профільна школа / МОН

Так, саме у 10 класі учні мають отримати можливість для того, аби спробувати щось нове та обрати профільний шлях.

Заступник Лісового також додав, що школи України матимуть автономію: академічну, фінансову тощо.

Старша профільна школа – це повністю автономні заклади освіти, керівники яких можуть ухвалювати рішення й щодо зарплат учителів, і щодо фінансових операцій, і підвищення кваліфікації педагогів, роботи та функціонування школи,

– наголосив Сташків.

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Він також акцентував на важливості у межах реформи професійного розвитку та підготовці педагогів. Також не менш важливою є комунікація школи з батьками.



Якою буде старша профільна школа / МОН

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