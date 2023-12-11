Заступник Лісового розповів, якою буде старша профільна школа
Джерело:НУШ
У 2027 році в Україні стартує реформа старшої профільної школи. Однак вже з 2025 року запустять пілотний проєкт.
Його реалізовуватимуть протягом 2 років. Про це повідомив заступник очільника Міносвіти Андрій Сташків під час семінару.
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Посадовець зазначив, що це одночасно є викликом для української системи освіти та можливістю підготувати потрібні матеріали і погодити необхідні зміни. У 2027 році у 10-ті класи прийдуть чинні 6-класники. Вони вже закінчаться 12 клас у 2030 році.
Якою буде старша профільна школа / МОН
Так, саме у 10 класі учні мають отримати можливість для того, аби спробувати щось нове та обрати профільний шлях.
Заступник Лісового також додав, що школи України матимуть автономію: академічну, фінансову тощо.
Старша профільна школа – це повністю автономні заклади освіти, керівники яких можуть ухвалювати рішення й щодо зарплат учителів, і щодо фінансових операцій, і підвищення кваліфікації педагогів, роботи та функціонування школи,
– наголосив Сташків.
Він також акцентував на важливості у межах реформи професійного розвитку та підготовці педагогів. Також не менш важливою є комунікація школи з батьками.
Якою буде старша профільна школа / МОН
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Українські школи перейдуть на 12-річну систему освіти
- Освітній закон та реформа НУШ передбачає перехід українських шкіл на 12-річну систему освіти.
- Реформа стартує вже у 2027 році.
- Зараз триває розробка держстандарту профільної старшої школи.
- Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах.