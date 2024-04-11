За аналогом американської, британської системи: як реформують старшу профільну школу в Україні

Майже в усіх розвинених країнах шкільна освіта – це 12-13 років навчання. А 11-річна освіта залишилась на пострадянському просторі.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки України Дмитро Завгородній. І розповів, чого чекати учням, учителям і батькам від реформи старшої профільної школи.

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У МОН розповіли про реформу старшої профільної школи

Посадовець зазначив, що перш за все Україна переходить до загальносвітових стандартів навчання.

Ви можете почути від батьків, що програми перевантажені, діти дуже багато вчаться. Збільшення кількості років у школі дозволить дітей трохи розвантажити, це – другий момент,

– уточнив він.

Третій, за його словами, – щоб дитині було цікаво в старшій школі, програма має бути адаптована під її інтереси, її вибір. У неї має бути певний освітній простір, в якому хочеться триматися – це математичне спрямування, природничі науки, інформатика чи іноземні мови. Також учні отримають можливість заглибитися в інші теми перед вступом у ЗВО чи почати професійне навчання.

Наша мета – щоб у дитини був вибір. Спочатку – вибір профілю навчання, потім вибір частини предметів всередині свого профілю. Потім можна обрати ще частину предметів, які не пов'язані з основною програмою навчання, щоб спробувати щось інше,

– продовжив Завгородній.



Як реформують старшу профільну школу / МОН України

Посадовець при цьому додав: щоб такий вибір у дитини з'явився, треба, аби старша школа була великою, з великою кількістю учнів.

Якщо у вас в школі у 10-му класі вчиться 10 дітей, це неможливо. Три з них оберуть китайську мову, інші три – поглиблену математику, а три – природничі науки. Для кожного напряму потрібні як мінімум вчителі та матеріально-технічна база,

– уточнив посадовець.

Тому в МОН, за його словами, переконані, що треба здійснювати реформу за аналогом американської, британської системи освіти – велику старшу школу, де на паралелі буде вчитись багато дітей одного віку. З них можна буде згрупувати наповнені групи за напрямами, що цікавлять дітей, а не по 3 – 4 учні.