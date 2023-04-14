Зеленський відповів на петицію про запровадження статевого виховання в освіті

14 квітня 2023, 14:48
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Джерело:

Електронні петиції

Петицію про впровадження обов'язкового статевого виховання у систему освіти України розглянув глава нашої держави Володимир Зеленський. Він доручив опрацювати відповідні пропозиції уряду.

Тепер розглядом петиції займатиметься Кабмін. Про це вказано у відповіді на петицію.

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Зеленський відповів на петицію про статеве виховання в освіті

Президент, зокрема, подякував за активну громадянську позицію усім, хто долучився до петиції. І зауважив, що  політика держави в освіті повинна задовольняти потреби людини і суспільства.

Тож Зеленський звернувся до уряду з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції. При цьому Кабмін має поінформувати його та авторку петиції про результати розгляду.

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Що було раніше

  • Петицію з вимогою запровадити обов'язкове статеве виховання в систему освіти оприлюднили 9 лютого.
  • Українці підтримали її. За місяць ця петиція набрала понад 25 тисяч підписів.
  • Автори вважають, що статеве виховання дітей важливе. 
  • Статеве виховання допоможе учням зрозуміти, як дбати про своє здоров'я і попереджувати ризики статевих захворювань.
  • Також те, що сексуальність є природним аспектом людського існування. І має допомогти дітям підготуватися до дорослого життя.
  • Статеве виховання також навчає дітей та підлітків про здорові стосунки. Це може допомогти їм уникнути ситуацій насильства, зокрема сексуального.
Автор: Марія Волошин