Зеленський відповів на петицію про запровадження статевого виховання в освіті
Джерело:Електронні петиції
Петицію про впровадження обов'язкового статевого виховання у систему освіти України розглянув глава нашої держави Володимир Зеленський. Він доручив опрацювати відповідні пропозиції уряду.
Тепер розглядом петиції займатиметься Кабмін. Про це вказано у відповіді на петицію.
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Зеленський відповів на петицію про статеве виховання в освіті
Президент, зокрема, подякував за активну громадянську позицію усім, хто долучився до петиції. І зауважив, що політика держави в освіті повинна задовольняти потреби людини і суспільства.
Тож Зеленський звернувся до уряду з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції. При цьому Кабмін має поінформувати його та авторку петиції про результати розгляду.
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Що було раніше
- Петицію з вимогою запровадити обов'язкове статеве виховання в систему освіти оприлюднили 9 лютого.
- Українці підтримали її. За місяць ця петиція набрала понад 25 тисяч підписів.
- Автори вважають, що статеве виховання дітей важливе.
- Статеве виховання допоможе учням зрозуміти, як дбати про своє здоров'я і попереджувати ризики статевих захворювань.
- Також те, що сексуальність є природним аспектом людського існування. І має допомогти дітям підготуватися до дорослого життя.
- Статеве виховання також навчає дітей та підлітків про здорові стосунки. Це може допомогти їм уникнути ситуацій насильства, зокрема сексуального.