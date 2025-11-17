"Можна скоротити": скільки ставок шкільних учителів досі є вільними

Укр Рус
17 листопада, 21:36
Марія Волошин
Основні тези
  • В Україні є 43 928 вільних ставок шкільних учителів.

  • Вони частково перекриваються сумісництвом, а частина залишається вакансіями.

     

Станом на цей рік у нашій державі вільними є майже 44 тисячі ставок шкільних учителів. Загалом у школах є 315 819 ставок педагога.

Однак де-факто на них працює 271 891 педагог. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету Верховної Ради України Сергія Бабака.

Скільки ставок вчителів є вільними?

Так, за повідомленнями нардепа, 43 928 ставок залишаються вільними. З них більшість перекривається сумісництвом, а частина не перекривається і є вакансіями.

Цей дефіцит – реальність системи, особливо у сільських школах і прифронтових громадах, 
– заявив Бабак.

І додав, що у разі збільшення тижневого навантаження вчителя з 18 до 22 годин теоретично можна було б скоротити 57 422 ставки.

Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.

Але, оскільки вже сьогодні 43 928 ставки вільні, реальне "скорочення" становило б лише 13 494 ставки, 
– вважає нардеп.

Які зміни щодо вчителів пропонують нардепи?

  • Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак зауважив, що на сьогодні навчальне навантаження вчителя становить 18 годин на тиждень, а зарплата (з урахуванням усіх доплат) – 8 200 – 16 500 гривень "на руки".

  • У разі збільшення тижневого навантаження вчителя з 18 до 22 годин, зарплату підвищили б до 20 – 32 тисяч гривень "чистими" на місяць.

  • Тому він опублікував опитування, аби дізнатися думку педагогів щодо такої ініціативи.

  • У Профспілці освітян закликають не погоджувати ці зміни, аби не порушувати трудові права педагогів.

  • І додають, що у разі збільшення тижневого навантаження роботу втратять понад 70 тисяч вчителів.