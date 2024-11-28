270 талановитих учнів і молодих дослідників отримали стипендії президента
Переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (МАН) отримали стипендії президента України. Загалом 270 талановитих учнів і молодих дослідників.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Церемонія нагородження відбулася 27 листопада в Києві.
Дивіться також Українські учні перемогли у світовому конкурсі молодіжного підприємництва
Талановита молодь отримала президентські стипендії
У церемонії нагородження взяли участь понад 200 стипендіатів із різних регіонів України. Також приблизно 80 наукових керівників, педагогів, батьків і представників освітніх закладів.
У МОН зазначають, що Всеукраїнські учнівські олімпіади й конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН є наймасовішими інтелектуальними змаганнями країни. Щороку у Всеукраїнських учнівських олімпіадах беруть участь приблизно 3 мільйони школярів. З них 2600 манівців й олімпіадників змагаються у фіналі.
Переможці олімпіад і конкурсу-захисту отримують фінансову винагороду впродовж року.
У 2024 році розмір стипендії становить 2 600 гривень на місяць.
Мета цих заходів – підтримка талановитої молоді, розвиток її наукових і творчих здібностей, формування майбутніх лідерів країни,
– наголосили у Міносвіти України.
Дивіться також Підтримка у непростий час: як дітям здобувати якісні знання
8-річний школяр потрапив до Книги рекордів
- Недавно 8-річний Дмитро Прийма зі Львівщини увійшов до Книги рекордів України.
- Він відтворив напам'ять понад 700 фактів про світ за годину.
- Дмитро Прийма також знімається в кіно, цікавиться автомобілями і мріє відвідати Південну Корею.