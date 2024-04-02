Студенти-чоловіки зможуть виїжджати на навчання за кордон: Лісовий назвав умови

Частина студентів-чоловіків тепер зможе поїхати за кордон на навчання чи стажування. Відповідне рішення сьогодні, 2 квітня, погодив уряд України.

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий уточнив, що у цьому вищезгаданим студентам допоможе академічна мобільність. Це можливість тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід.

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Хто зі студентів-чоловіків зможе поїхати вчитися за кордон

Посадовець також уточнив, що для університетів відповідно таке рішення стане також способом зміцнити партнерства з іноземними закладами. І додав, що через воєнний стан у програмах академічної мобільності нині беруть участь лише дівчата. Натомість студенти неодноразово зверталися з цим питанням до президента Володимира Зеленського.

Тож сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям також ставати учасниками цих програм – строком на один семестр. Йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування),

– повідомив міністр освіти.

Лісовий при цьому уточнив, що для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності необхідно мати:

е-квиток студента;

направлення від закладу освіти;

засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК.

Лісовий при цьому уточнив, що жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.

Міністр також зауважив: для того, щоб стати учасником такої програми, необхідно мати високі бали і виконати низку вимог, які встановлюють засновники програми. І додав, що МОН працює над посиленням системи вищої освіти та її інтеграцією в європейський освітній простір.

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