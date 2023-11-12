Хто зі студентів може виїхати за кордон, пише 24 Канал. Зауважимо, що воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили до 14 лютого 2024.

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Які студенти мають право на виїзд за кордон

Відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову.

У вересня 2023 у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який скасовує відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває другу, третю або четверту вищу освіту після 30 років. Ініціатор Федір Веніславський пояснював, що за останній рік суттєво зросла кількість чоловіків, які саме таким чином намагались уникнути мобілізації.

Зміни до закону передбачають, що не всі військовозобов'язані студенти можуть виїхати за кордон. Нардеп зазначив, що у разі ухвалення законопроєкту його дія пошириться і на чоловіків, які вступили на навчання для ухилення від мобілізації у 2022 році. Однак, поки законопроєкт поставлено на паузу. Тривають дискусії.

Виїхати за кордон мають право студенти:

які навчаються за кордоном і мають підтвердження. Зокрема, довідку з ВНЗ, студентський квиток, запрошення на навчання, посвідку на тимчасове проживання, пов'язану з навчанням. Ці документи мають бути перекладені українською, мати підпис перекладача й бути нотаріально затвердженими.

Які навчаються в закладах України і які можуть слідувати за кордон для льотної підготовки.