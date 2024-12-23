Студенти іноземних ВНЗ зможуть вільно виїжджати з України: Рада готує законопроєкт

У Раді готують проєкт закону, який дозволить студентам, що навчаються у вищих навчальних закладах закордоном, вільно перетинати кордон. Однак він матиме вікові обмеження.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що готують нардепи

Як пояснив Горбенко, народні депутати готують законопроєкт щодо студентів, які навчаються за межами України, йдеться про осіб віком від 18 до 24 років, і які здобувають освіту в іноземних вищих навчальних закладах на денній формі навчання.

Ми готуємо законопроєкт, що надасть можливість молодим людям, які навчаються за кордоном, вільно в’їжджати та виїжджати за межі України,

– заявив він.

За його словами, влада має надати вищевказаній категорії громадян право безперешкодно виїжджати та повертатися в Україну для оновлення документів, віз або військово-облікових даних. На його думку, це також необхідно для збереження зв’язків молоді з рідними.

До слова, Міністерство науки й вищої освіти Польщі провело аналіз минулого навчального року. Він продемонстрував, що половина студентів-іноземців у вишах країни – українці, зокрема 19,9 тисячі було зараховано у 2023 – 2024 навчальному році.