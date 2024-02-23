У Сумах змінюють формат навчання учнів
23 лютого 2024, 16:28Читать новость на русском
Джерело:Сумська міськрада
26 лютого у школах та закладах позашкілля у Сумах змінють формат навчання. Діти знову вчитимуться офлайн.
Таке рішення ухвалили у місті, адже рівень захворюваності знизився. Тож учні можуть повернутися до звичного формату навчання.
Дивіться також Школярів у Полтаві переводять на дистанційне навчання
Як вчитимуться школярі у Сумах
️Так, з понеділка, 26 лютого, у школах та закладах позашкілля міста відновлюють очне навчання.
В. о. міського голови Артем Кобзар при цьому попросив управління охорони здоров'я надалі доповідати про "інфекційну" обстановку у Сумах.
У разі потреби комісія зможе оперативно зреагувати та повернути протиепідемічні заходи.Шукаєте дистанційну школу з багаторічним досвідом та професійною командою фахівців? Зверніть увагу на освітню платформу "Оптіма", де школярі отримують доступ до інноваційного авторського матеріалу та постійну підтримку зі сторони менеджерів, вчителів і техвідділу. Школа має понад 7 тисяч успішних випускників, стати одним з яких може і ваша дитина.
Учні у Полтаві вчаться онлайн
- У Полтаві школи перевели на дистанційний формат роботи.
- Про це просили батьки через небезпеку обстрілів з боку Росії перед другою річницею повномасштабної війни.
- Тож школам радили протягом 22 – 23 лютого працювати онлайн.
- Все ж остаточне рішення ухвалювали у школах самостійно.