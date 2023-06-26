Забудьте про єжевіку і черніку: як правильно називати лісові ягоди

Літо – сезон збору різноманітних ягід. При цьому назви цих ягід можуть так само дивувати, як і їхній смак.

Так, українці не завжди правильно називали ті чи інші природні вітаміни. Зокрема, лісові ягоди.

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Як правильно називати лісові ягоди

Раніше ми розповідали тут, як не можна називати полуницю.

Цього разу 24 Канал підкаже вам, як правильно називати два види смачних лісових ягід.

лісні ягоди – лісові ягоди;

​Але перш за все пам'ятайте, що ягоди є лісовими, а не лісними.

єжевіка – ожина;

черніка – чорниця;

​Натомість смакуючи ожиною, у жодному разі не називайте її єжевікою, а чорниці – чернікою. Чорниці хіба що можете назвати афинами, якщо любите діалектизми.