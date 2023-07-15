Забудьте про Германію і Венгрію: як правильно українською називати країни Європи

15 липня 2023, 10:14
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Чимало українців через повномасштабну війну досі перебуває за кордоном. Зокрема, у країнах Європи. При цьому краяни можуть неправильно називати ту чи іншу державу.

Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно називати країни, які розташовані на Старому континенті. І які назви вживати не варто. 

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Як правильно українською називати країни Європи

У тридцять шостій добірці розповімо вам, які суржикові слова ви можете часто почути щодо назв європейських країн. І підкажемо, як ці держави звучать правильною українською. 

Тож до вашої уваги добірку назв-суржиків та їхніх українських відповідників:

  • Польша – Польща;
  • Венгрія – Угорщина;
  • Словакія – Словаччина;
  • Германія – Німеччина; 
  • Білорусія – Білорусь;
  • Прибалтика – країни Балтії;
  • Голландія – Нідерланди;
 Зверніть увагу! 1 січня 2020 року Нідерланди офіційно відмовилися від слова "Голландія" для назви держави.
  • Турція – Туреччина (частина цієї країни таки розташована на Європейському континенті);
  • Сєвєрна Македонія – Північна Македонія; 
  • Молдавія – Молдова; 
  • Руминія – Румунія.  
Шануйте українську мову і не дайте суржику жодного шансу! 
Автор: Марія Волошин