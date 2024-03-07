Вас лічить не врач: як правильно українською говорити про лікування

Суржик свого часу проник у різні сфери нашого життя. Мовне сміття українці вживають навіть коли розповідають про лікування.

Натомість Освіта 24 межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вилікувати своє мовлення від суржикових слів. Зокрема, позбутися частовживаних мовних паразитів.

Дивіться також "Моє день народження" вдалося: як правильно українською говорити про "міроприємство"

Чому важливо "вилікувати" медичну термінологію

У середині минулого сторіччя сфера медицини в Україні також зазнала русифікації. На російську мову поступово перейшла більшість наукових видань.

Так, суржик псує здоров’я нашій мові, зокрема у сфері медицини, вже близько пів століття. Тому сьогодні – як ніколи – важливо вилікувати солов'їну від впливу мови ворога та відновити правильну національну медичну термінологію.

Як правильно українською говорити про лікування

У шістдесят четвертій добірці розкажемо вам, які "популярні" суржикові слова вам доводиться чути й, можливо, вживати, на тему лікування. Також підкажемо, як замінити це мовне сміття правильними українськими відповідниками.

лічити – лікувати;

врач – лікар;

лікуючий лікар – лікар;

Зауважимо, що словосполучення "лікуючий лікар" є тавтологією, тож правильно казати просто "лікар". Додамо й те, що не варто казати "лікуючий", адже українській мові активні дієприкметники не притаманні.

лікарство (розм.) – ліки;

В українській мові є слово "лікарство", але воно має розмовний відтінок і вживається нечасто.

боль – біль;

впасти в обморок, втратити свідомість – знепритомніти;

В українській мові слово "біль" – чоловічого року – на відміну від російської.

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів свого часу наголошував, що варто казати "знепритомнів" і не "тягнути" в нашу мову кальку з російської "втратив свідомість".

простити – простудитися, застудитися;

Зауважимо також те, що в нашій мові є слово "простити", але його вживають у значенні "прощати".

предупредити хворобу, попередити хворобу – запобігти хворобі;

отравитися – отруїтися;

обезболююче – обезболювальне;

Тож будьте здорові! Ми ж у наступних добірках підкажемо вам інші приклади "медичного" суржику, аби поступово вилікувати від нього ваше мовлення.