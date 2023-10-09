Всесвітній день пошти: як у жодному разі не можна називати листонош
9 жовтня відзначають Всесвітній день пошти. І саме у цей день, як ніколи, варто не помилитися щодо назви цих службовців.
Зокрема, не варто вживати суржик на позначення назви працівників пошти. Як у жодному разі не можна називати листонош, підкаже Освіта 24.
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Як у жодному разі не можна називати листонош
Так, службовця пошти, який розносить кореспонденцію і часописи адресатам, варто називати листоношею або поштарем. І у жодному разі – "почтальйоном". Це слово є суржиковим. Як і слово "почта", адже правильним є "пошта".
Також майте на увазі: поштарі приносять вам не "пісьма", а листи.
При цьому ви можете отримати від листоноші "рекомендований лист", а не "заказне письмо".
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